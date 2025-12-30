telecinco.es 30 DIC 2025 - 14:00h.

Las hogueras son el momento más intenso de 'La isla de las tentaciones' y sus colaboradores lo saben bien, por lo que nos cuentan cuál es su parte favorita de estas… pero no todos disfrutan de lo mismo, ¡dale play!

El momento de 'La isla de las tentaciones 9' que marcó un antes y un después en la edición: "Nunca había visto algo así"

Las hogueras son, año tras año, el corazón emocional de 'La isla de las tentaciones'. El momento en el que todo puede estallar: lágrimas, carreras, gritos y decisiones impulsivas que marcan un antes y un después en las parejas. Y precisamente ahí es donde los colaboradores encuentran su parte favorita del programa.

En 'El debate de las tentaciones', algunos de sus rostros más conocidos confiesan —en exclusiva para esta web— qué es lo que más disfrutan de esas hogueras que mantienen al espectador pegado a la pantalla.

Hay quien disfruta especialmente de los momentos más tensos, cuando alguien pierde los nervios. Otros se quedan con el suspense previo, ese silencio incómodo antes de que aparezcan las imágenes. También hay quienes confiesan que lo que más les engancha son las reacciones contradictorias… y quienes admiten, sin pudor, que ciertas escenas les resultan incluso divertidas.

Las respuestas de Lucía Sánchez, Manuel González, Suso Álvarez y Claudia Martínez dejan claro por qué las hogueras siguen siendo el alma del formato… pero el verdadero motivo solo se entiende viéndolo. Dale play al vídeo y descubre qué momento de las hogueras les divierte más.

¿Te gustan más las hogueras de ellos o de ellas?

Los colaboradores se posicionan tras ver las reacciones y situaciones vividas en las hogueras de los chicos y de las chicas, en exclusiva para esta web. Dale play.

Las mentiras en la pareja, a juicio en 'La isla de las tentaciones 9': "Una verdad que duela es mejor que mil mentiras"

¿De verdad queremos saberlo todo… aunque duela? En 'La isla de las tentaciones', la honestidad no es solo una virtud: es una bomba que puede dinamitar relaciones en cuestión de segundos. Y ahora, fuera de la hoguera pero con la misma intensidad emocional, algunos de sus protagonistas vuelven a enfrentarse a la gran pregunta.

Los colaboradores de 'El debate de las tentaciones' se mojan —y mucho— en exclusiva para esta web, dejando reflexiones que conectan directamente con las experiencias más duras vividas en República Dominicana. Porque aquí no se habla en abstracto: se habla desde el dolor, la culpa, el arrepentimiento… y también desde la madurez. Dale play.