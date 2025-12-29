Los colaboradores de 'El debate de las tentaciones' señalan los momentazos de 'La isla de las tentaciones 9' que han marcado un antes y un después en la edición, ¡dale play!

Sandra Barrios, de 'La isla de las tentaciones 9': "Podía imaginar de todo, menos tener mil cuernos"

Cada edición de 'La isla de las tentaciones' deja imágenes difíciles de borrar, pero no todas consiguen marcar un antes y un después en la historia del formato. En esta novena temporada, especialmente intensa y comentada, los colaboradores de 'El debate de las tentaciones' han señalado, en exclusiva para esta web, cuáles han sido esos instantes que, por crudeza, surrealismo o carga emocional, ya forman parte del imaginario del programa.

Para Suso Álvarez, uno de los grandes puntos de inflexión llegó con la irrupción de Mayeli en la villa y el choque directo con Álvaro. Un momento cargado de tensión, rabia y amenaza explícita que, según el colaborador, se sintió “demasiado real” incluso para un programa acostumbrado al conflicto. De esos instantes que rompen la barrera entre reality y vida real.

Claudia Martínez, en cambio, apunta a un hito que va más allá del drama emocional: el embarazo anunciado en plena edición. Un giro inesperado que ha sacudido tanto a la audiencia como al propio formato y que, según se comentó en plató, podría incluso cambiar la forma en la que se plantean futuras ediciones del programa.

Desde un tono más irónico pero igual de reconocible, Gloria Camila rescata uno de esos momentos virales que solo 'La isla de las tentaciones' sabe generar: escenas que acaban convirtiéndose en símbolos de la temporada y en material infinito para redes sociales. También hay espacio para el dramatismo más puro. Lucía Sánchez recuerda una escena marcada por la exageración emocional, el llanto y la épica personal en plena orilla del mar.

Por su parte, Manuel González se queda con un momento tan inesperado como comentado: un percance físico que involucró a Sandra Barneda y que dejó a todos conteniendo la respiración. Una escena que demuestra que, en esta edición, ni siquiera la presentadora ha salido indemne de la intensidad del formato.

Y para ti, ¿cual ha sido ese momento que ha marcado un antes y un después en esta temporada? Dale play y únete al debate.

