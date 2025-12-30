Los colaboradores analizan sin filtros a las parejas que abandonan 'La isla de las tentaciones' con tentadores y lanzan un veredicto claro, ¡dale play!

Rodri, de ‘La isla de las tentaciones 9’: "Me ha dolido más que se riese de mí, que se acostase con él"

Salir de la mano de un tentador o tentadora parece, para muchos, el final feliz de 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, fuera de las villas y lejos de las cámaras, la historia suele ser muy distinta. Y así lo ven los colaboradores de 'Vamos a ver', que se muestran especialmente contundentes con este tipo de finales.

En exclusiva para esta web, Pepe del Real lanza una reflexión que pone en cuestión la autenticidad de muchas de estas relaciones. Para él, los concursantes son plenamente conscientes de a qué van y de que ese viaje, en muchos casos, no está pensado para construir algo duradero, sino para vivir una experiencia intensa y pasajera. En la misma línea, Adriana Dorronsoro apunta a un factor clave que se repite edición tras edición: el miedo a estar solo. Una sensación que, en un entorno tan extremo como el programa, se magnifica y puede confundirse fácilmente con amor verdadero.

Por su parte, Giovanna González pone cifras sobre la mesa y deja caer que son muy pocas las parejas que consiguen sobrevivir una vez regresan a la vida real. Lo que dentro parece intenso y definitivo, fuera pierde fuerza con rapidez.

“Amores de verano caribeño”, decisiones tomadas en caliente y relaciones que se desinflan al apagar las cámaras. Una visión tajante que vuelve a abrir el debate sobre qué buscan realmente los concursantes cuando deciden abandonar el programa acompañados. Dale play al vídeo y descubre por qué los colaboradores no confían en estos finales.

Los colaboradores de 'Vamos a ver' sentencian a Darío y Cristina en 'La isla de las tentaciones 9': "El quería estar con otras"

Los colaboradores de ‘Vamos a ver’; Adriana Dorronsoro, Pepe del Real y Giovanna González, han debatido en exclusiva para esta web si Darío está realmente dejándose llevar por sentimientos reales o si, por el contrario, se trata de una justificación para sus actos dentro del programa. La naturalidad con la que se expresa, su discurso emocional y la manera en la que se relaciona con la soltera han generado opiniones encontradas entre los tertulianos. ¿Está Darío cayendo en la tentación del enamoramiento o simplemente intentando convencerse de que lo suyo con Cristina es algo más para aliviar su culpa? ¡Dale play!

Pepe del Real analiza el acercamiento entre Gilbert y Mari en 'La isla de las tentaciones 9': "¿A quién no le da morbo acostarse con un ex?"

¿Puede una antigua historia reavivarse en ‘La isla de las tentaciones’ o solo quedan cenizas de lo que fue? ¿Es posible volver a enamorarse de un ex? Los colaboradores de 'Vamos a ver' reflexionan sobre ello. Pepe del Real lo tiene claro: "Más le vale que queden cosas, que aproveche". Dale play y únete al debate.