¿Verdad o mentira piadosa? Los colaboradores de 'El debate de las tentaciones' responden si la honestidad debe estar siempre por delante, incluso cuando puede herir, ¡dale play!

El momento de 'La isla de las tentaciones 9' que marcó un antes y un después en la edición: "Nunca había visto algo así"

¿De verdad queremos saberlo todo… aunque duela? En 'La isla de las tentaciones', la honestidad no es solo una virtud: es una bomba que puede dinamitar relaciones en cuestión de segundos. Y ahora, fuera de la hoguera pero con la misma intensidad emocional, algunos de sus protagonistas vuelven a enfrentarse a la gran pregunta.

Los colaboradores de 'El debate de las tentaciones' se mojan —y mucho— en exclusiva para esta web, dejando reflexiones que conectan directamente con las experiencias más duras vividas en República Dominicana. Porque aquí no se habla en abstracto: se habla desde el dolor, la culpa, el arrepentimiento… y también desde la madurez.

Hay quien lo tiene claro: prefiere una verdad cruda antes que vivir engañado. Otros defienden la honestidad como pilar irrenunciable de cualquier relación, aunque reconocen que no siempre fueron capaces de practicarla. También hay quien confiesa que ha tardado años en entender que la paz mental solo llega cuando dejas de mentirte —y de mentir— a los demás.

Las respuestas de Lucía Sánchez, Manuel González, Suso Álvarez, Claudia Martínez y Gloria Camila Ortega no dejan indiferente a nadie y plantean un dilema muy reconocible para cualquier espectador del programa: ¿es peor una verdad que te rompe o una mentira que te mantiene en una falsa calma?

Algunas frases son demoledoras. Otras invitan a reflexionar. Y varias explican porque muchas historias de ‘La isla de las tentaciones’ acabaron como acabaron. Dale play al vídeo y únete al debate.

¿Tontear es de infieles? Gloria Camila Ortega responde: "Buena pregunta"

En 'La isla de las tentaciones 9' ya no hace falta un beso para que estalle el conflicto. Basta una mirada sostenida, un comentario ambiguo o una conversación que “no debería haber pasado”. Por eso, en plena edición marcada por los límites difusos y las llamadas infidelidades emocionales, surge una pregunta que conecta directamente con lo que está viendo la audiencia: ¿tontear cuando tienes pareja es algo natural o es una forma de ser infiel?

La cuestión llega a 'El debate de las tentaciones', donde varios colaboradores se mojan, en exclusiva para esta web, desde experiencias y visiones muy distintas del amor y la fidelidad. Dale play.

"¿Se puede amar a dos personas a la vez?"

La gran pregunta que 'La isla de las tentaciones' vuelve a poner sobre la mesa tras cada hoguera ha encontrado respuesta —o al menos posicionamiento— en boca de algunos de sus rostros más conocidos. Los colaboradores de 'La isla de las tentaciones 9' se han mojado, en exclusiva para esta web y sin rodeos sobre uno de los debates más repetidos por la audiencia: ¿es posible amar a dos personas a la vez? Gloria Camila, Lucía Sánchez, Manuel González y Claudia Martínez responden a la gran cuestión que divide a la audiencia. Dale play.