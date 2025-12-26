El madrileño analiza su paso por 'La isla de las tentaciones 9' y responde qué habría cambiado de su experiencia y qué sintió durante su hoguera de confrontación con Helena

'La isla de las tentaciones 9' no ha terminado como esperaba para Rodri. Al inicio de la experiencia entró como pareja de Helena con el objetivo de que ambos se demostrasen que podían confiar el uno en el otro. Sin embargo, con el paso de los días y las semanas en República Dominicana la tentación se hizo cada vez más fuerte provocando que los dos cayesen en la tentación con Olatz y Barranco. Rodri, arrepentido de su beso con la vasca y al ver que su chica avanzaba cada vez más con el "mosquito catalán" pidió una hoguera de confrontación.

En esta hoguera Rodri le ha transmitido en numerosas ocasiones que ha sentido que Helena ha permitido que Barranco se ría de él cogiendo su foto mientras se besan en el jacuzzi. En una entrevista en exclusiva con el concursante de 'La isla de las tentaciones' hemos podido descubrir cómo se sintió en ese último encuentro con su novia - que decidió irse con Barranco y poner punto y final a su relación - y qué cambiaría de su paso por el reality.

Primeras palabras de Rodri tras la hoguera de confrontación con Helena

Rodri está reviviendo los sentimientos y emociones que experimentó dentro del programa, pero esta vez a través de la pantalla. Para el madrileño ver cómo Helena permitía que Barranco se riese de él fue lo más duro de la experiencia, incluso ha admitido que "le dolió más" que el hecho de que "ella se acostase con él". Rodri ha hecho balance de su experiencia y cree que la que era su novia "se dejó influenciar por Barranco": "Barranco vio que estaba débil emocionalmente y atacó donde tenía que atacar. Le dio cariño, le bailó el agua y le dijo en todo momento lo que quería escuchar y es lo que veo desde fuera".

Respecto a su paso por el reality, Rodri tiene claro que - como puedes ver en el vídeo encabeza la noticia - hay cosas que sí cambiaría de su experiencia, al igual que cree que Helena las debería haber hecho de otra forma.

Además, Rodri ha explicado qué se le pasaba por la cabeza y por qué actuó así en su hoguera final con Helena: "Sentía mucha rabia por Helena por lo que había hecho, pero también había una parte de mí que la amaba con locura". En la entrevista, el influencer ha recordado los sentimientos contradictorios que le inundaron mientras mantenía esa última conversación con la que había sido su novia.