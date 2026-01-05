¿Puede salir reforzada la pareja tras ir a 'La isla de las tentaciones'? Los colaboradores de 'Vamos a ver' tienen la respuesta

¿Amamos peor que antes? Los colaboradores analizan las relaciones a través de 'La isla de las tentaciones 9'

Compartir







El paso por 'La isla de las tentaciones' sigue generando debate sobre si una relación puede salir fortalecida tras someterse a la tentación. Los colaboradores de 'Vamos a ver' han reflexionado en exclusiva para esta web, dejando claro que no existe una única respuesta.

Para Giovanna González, el resultado depende mucho de cómo se viva la experiencia. “Si tú lo enfocas de una manera positiva y vives la experiencia de verdad, la pareja puede salir reforzada”, explica, aunque advierte de que el verdadero peligro llega después, cuando entran en juego los reproches y la desconfianza. Una visión que comparte en parte Adriana Dorronsoro, quien señala que ese refuerzo suele darse en casos muy concretos. “Creo que hay parejas que sí pueden salir reforzadas”, apunta, especialmente aquellas que se dan cuenta pronto de que no encajan en la dinámica del programa y deciden marcharse antes de tiempo.

Mucho más escéptico se muestra Pepe del Real, que duda de que alguien acuda al reality sin intención de caer en la tentación. “Las personas que no están dispuestas a sacarle la tentación no van a la isla”, afirma con rotundidad, dejando claro que, en su opinión, el formato está diseñado para provocar conflictos.

Tres posturas distintas que coinciden en una idea clave: aunque no es imposible salir reforzado de 'La isla de las tentaciones', hacerlo es la excepción y no la norma.

Dale play y únete al debate.

¿Qué es la tentación?

¿Qué entendemos realmente por tentación? La cantante María Parrado reflexiona sobre el concepto más comentado de 'La isla de las tentaciones' y se aleja de los clichés para ofrecer una visión mucho más madura y personal.

¿Poner los cuernos o que te los pongan?

La cantante María Parrado se moja sin rodeos sobre la infidelidad y revela qué prefiere en una relación, en pleno debate alrededor de 'La isla de las tentaciones 9'.

¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo?

Los colaboradores de 'La isla de las tentaciones 9' responden a una de las mayores dudas de la audiencia tras ver cada emisión; ¿se puede amar a dos personas a la vez?

¿Tontear es de infieles?

¿Es natural tontear con otras personas o es algo que hacen los infieles? Gloria Camila tiene la respuesta junto a demás colaboradores de 'El debate de las tentaciones'.