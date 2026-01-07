La emotiva despedida de los chicos y las chicas de sus solteros y solteras en 'La isla de las tentaciones 9'

Sandra Barneda desvela a los participantes que su experiencia en el programa llega a su fin

Después de las hogueras de los chicos y las chicas con las tentaciones de sus parejas, los participantes de 'La isla de las tentaciones 9' están algo nostálgicos. Sandra Barneda ha llegado a ambas villas para decirles a los participantes que su experiencia en el programa ha llegado a su fin: "Vuestros caminos y el de vuestros solteros se separan. Es el momento de decirles adiós", afirmaba la presentadora.

No han faltado las lágrimas en estas despedidas, en las que todos ellos se han sincerado al borde del llanto. Tanto las parejas como los solteros han protagonizado un momento con una carga emocional increíble. Sandra Barneda también ha querido agradecer a todos ellos lo que han vivido allí.

Villa Playa se despide

Todos ellos se han dispersado por la villa para aprovechar los últimos minutos de su aventura juntos: "Yo te he dicho que pase lo que pase, da igual la decisión que tomes, me vas a tener fuera. Tienes un huequito en mi corazón", decía Borja a Almudena en un momento muy íntimo y bonito, cargado de emoción. Ambos se han dedicado palabras bonitas y se han agradecido todo el tiempo que han vivido juntos, terminando con un beso en la boca.

De igual manera, Sandra y Andrea se han despedido. La gaditana, entre lágrimas, ha reconocido que le da mucha pena despedirse de su soltero favorito y le ha dado las gracias. El italiano, por su parte, le ha transmitido lo que siente: "Me has hecho ver que la vida da unas vueltas que nunca te esperas. Nunca me imaginé venir aquí y encontrar a alguien como tu".

A pesar de sus baches, Gerard y Claudia también han tenido un final feliz y bonito. En esa última conversación, el de Tomelloso le ha dicho que le ha tocado el "corazoncito". Claudia no ha podido contener la sonrisa nerviosa: "Cada altibajo contigo me ha enseñado algo. Sé lo que hay cuando nos miramos, y me quedo con eso", decía la mallorquina. Andrea, por su parte, no ha tenido que despedirse de ningún soltero porque en su experiencia no se ha sentido "tentada" por ninguno de ellos.

Los chicos dicen 'adiós' a las solteras

La emoción ha estado presente también en las despedidas de Villa Montaña. Enrique se ha querido despedir de Erika y le ha dado las gracias por ser su apoyo dentro de la villa como amigos. La soltera le ha querido dar un consejo para cuando salga del programa: "Espero que te vaya genial, que seas muy feliz y que seas libre", afirmaba.

Por su parte, Juanpi le ha agradecido a Mara que haya estado para él cada vez que lo ha necesitado: "No sé que pasará, pero quiero que sepas que me vas a tener siempre", decía el gaditano. La soltera le ha deseado lo mejor y ha reconocido que le gustaría seguir fuera conociéndole.

"Te quería pedir perdón por lo mal que me porté contigo. Te quiero dar las gracias porque me has apoyado y has aguantado", decía Gilbert mientras cogía de las manos a su exnovia, Mari. Ella ha admitido que esta experiencia les ha servido para volver a conectar: "Jamás pensé que esto iba a poder pasar. Te deseo mucha suerte", terminaba antes de fundirse en un abrazo.

Finalmente, Darío se ha despedido de Cristina. Le ha agradecido todo lo que han vivido juntos: "Estoy muy orgullosa de ti. Me vas a tener para toda la vida. Para mi, aquí y fuera serás mucho", respondía la canaria con la voz temblorosa. Todos ellos han dicho que ha sido muy difícil y duro despedirse de las solteras.