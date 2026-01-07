Patricia Fernández 07 ENE 2026 - 00:30h.

Estas han sido las palabras de Sandra Barneda a las parejas en el adiós de sus respectivas villas

Llegado el momento de tener que decir adiós a sus villas para afrontar las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones 9' con sus parejas, Sandra Barneda visitaba a los chicos y las chicas para despedir con ellos estos lugares en los que tanto han vivido y decirles unas últimas palabras.

La despedida de Sandra Barneda de 'Villa Playa'

Frente al mar, Sandra Barneda se sentaba con las cuatro chicas de 'Villa Playa': "Miradlo bien, aquí habéis vivido todo, descubierto decepciones, miedos, ilusiones y una parte de vosotras mismas que desconocíais, la fortaleza. Habéis vivido desde la verdad lo que no se atreve mucha gente, enfrentándoos a vuestros fantasmas y vuestros miedos. Siempre me demostráis que en el amor solo importa la vulnerabilidad, ser de verdad y eso es lo más difícil".

La presentadora, dedicaba a cada una, unas bonitas palabras. "Claudia, has descubierto que fluctuar, incluso momentos delirantes de ti, son maravillosos". Lo que ella confirmaba: "Siento que he aprendido muchísimo y me va a servir mucho para mostrarme como soy y no como creo que me debo mostrar para que no me hagan daño".

"Tu mayor tentación ha sido tu misma y tu necesidad de controlarlo todo", decía a una Andrea que estaba totalmente de acuerdo: "He sufrido muchas inseguridades en mi relación, he exigido mucho a mi pareja. Lo quiero tener tener todo bajo control y eso no se puede, agradezco mucho esta experiencia".

Llegaba el turno de sus palabras a Sandra: "Las decepciones forman parte del amor y gracias por ser tan auténtica y real". Que se mostraba muy emocionada con esto: "Jamás pensaba que iba a vivir tanto sentimiento en tan poco tiempo"

Y por último, se dirigía a Almudena: "Te has caído de un amor que, quizás, lo tenías idealizado. Gracias por haberte vaciado, haberte abierto a descubrir que hay más allá de una relación de 11 años". Que no podía evitar llorar en este momento: "Siento que aquí me he construido y que soy una nueva Almu".

Los chicos se despiden de 'Villa Montaña' con Sandra Barneda

Pero no iba a ser su única despedida. Sandra Barneda llegaba a 'Villa Montaña' para despedirse de este lugar con los chicos: "Hace unos días, llegabais a esta increíble isla llenos de seguridad por el amor que sentíais por vuestras parejas, pero os habéis llenado de dudas, de miedos, os habéis conocido a vosotros miedos".

"Salgas de la mano de Claudia o no eres un Gilbert distinto. Te doy las gracias por tus buenas palabras, tus buenos modales, has demostrado que se puede mantener la entereza a pesar de estar partido por dentro", le decía a un Gilbert que agradecía mucho sus palabras.

Como también tenía unas palabras para Enrique: "Llegaste a la mitad, pero creo que ha sido suficiente para ti. Tengo que decirte que estás aquí porque lo necesitabas, vivir todo y saber lo que quieres a partir de ahora, no solo debes confiar en Andrea, también en ti mismo". Que afirmaba esto: "Me he dado cuenta, dudo de mi"

"Tus miradas han hablado mucho más que tus palabras, estoy convencida de que has evolucionado y te has dado cuenta, has vivido intensamente 'La isla de las tentaciones", entonaba Sandra y Juanpi se abría con ella: "No soy de hablar ni llorar, pero siento mucho"

Y reflexionaba con Darío, con lo que terminaba muy emocionada: "Nunca he estado en una relación de 11 años, no estoy aquí para juzgarte, ni nadie. El amor es lo más bonito, aquí estamos para no blanquear las relaciones y ser honestos. Me enseñáis cada día a vivir esto con la honestidad que lo estáis vivido, 11 años a mí se me parte el corazón, no sabemos nadie lo que habéis vivido y lo que os queréis. Quiero decirte que yo no te he juzgado".

"Para mí ha sido un experimento personal, aquí nadie me ha juzgado, me he dado cuenta que siendo yo soy feliz, que nadie me limite a lo que yo quiero hacer", decía él y todos se despedían en medio de este emotivo momento de 'Villa Montaña'.