Termina la espera y Sandra y Juanpi se reencuentran en la hoguera de confrontación final donde la tensión salta por los aires

La espera llega a su fin y el reencuentro entre Sandra y Juanpi es inminente. La andaluza está sentada y no tiene pensado levantarse para recibirle, asegura. Su pareja no ha llegado aún, pero la tensión en el ambiente de esta hoguera de 'La isla de las tentaciones 9' se puede cortar con un cuchillo.

Juanpi se adentra por el pasillo mientras su novia mantiene la mirada fija en la presentadora. Son unas palmas del andaluz las que consiguen que una mueca se muestre en su cara. "¿Ni me miras no?", le dice él sin siquiera llegar a sentarse a su lado. "Ni te lo mereces", contesta Sandra tajante. Momento en el que los reproches comienzan a volar entre ellos y la tensión crece.

Un arranque de hoguera repleto de tensión

El andaluz le asegura, irónicamente, que está orgulloso de ella. Un comentario que provoca la risa en Sandra: "¿Tú de mí? Buenas noches, novio infiel". "¿Qué pasa, que te has enterado de los cuernos aquí y te ha faltado tiempo para hacer lo mismo? ¿Estabas deseando verlo?", le pregunta. "No, lo he hecho antes de enterarme", le asegura ella.

Y es que Sandra quiere dejarle claro a su pareja que está orgullosa de los pasos que ha dado con su tentación en República Dominicana: "Me voy con la cabeza así de alta, Juan Pablo". La andaluza corta los reproches de Juanpi y le dice que se baje, algo que saca de sus casillas a su pareja: "¡¿Ya vas a empezar a no dejarme hablar?!". A lo que ella responde: "¡Hago lo que me da la gana!".

Sandra confiesa lo que más le ha dolido durante la experiencia

Antes de que llegue Juanpi a la hoguera, Sandra confiesa en una conversación profunda con la presentadora que se encuentra "muy nerviosa" ante el inminente encuentro con su pareja pues no sabe con qué Juanpi se va a encontrar: "al que fuera es una persona o al de 'Villa Montaña'".

Sin embargo, cree fielmente que cuando le mire a los ojos va a sentir "mucha rabia". "Sé que nos dijiste 'Es hora de dejar la rabia a un lado' pero yo no he podido", confiesa. Y es que la andaluza asegura que no le ha hecho falta ver cómo avanza con una soltera para hacerle daño: "No me esperaba eso, de verdad". Por lo que, afirma, le ha dolido mucho más las palabras, que su comportamiento: "Cuando madure y se de cuenta de lo que está diciendo, le va a dar vergüenza porque es vergonzoso". "No sé lo que le está pasando pero se va a arrepentir de todo lo que ha soltado", insiste.

Juanpi desvela qué habría cambiado con Mara

En la cocina de 'Villa Montaña', los chicos hablan en la mesa de qué cambiarían y qué no de su paso por 'La isla de las tentaciones 9'. Sin embargo, Juanpi confiesa qué habría cambiado de su relación con la soltera a solas con las cámaras: "En la cama he descubierto un mundo con Mara. De lo que sí me arrepiento es de haberme esperado a ver imágenes de ella para hacerlo con Mara porque de haberlo sabido, lo hubiera hecho antes. Para quedar yo de vengativo..."