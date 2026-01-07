Así ha sido el encuentro entre Claudia y Mari, la tentadora de Gilbert

Claudia explota al ver a Gilbert con su ex en las hogueras mixtas de 'La isla de las tentaciones 9' y Juanpi sale en su defensa: "¿Te molesta?"

El fuego de la hoguera está más encendido que nunca. Las chicas se han encontrado con las solteras favoritas de sus novios, protagonizando un cara a cara muy tenso e impactante. Claudia ha afirmado antes de ver a Mari que estaba "más que preparada" de encontrarse con la soltera de Gilbert. La exnovia del de Mallorca ha entrado a la hoguera pisando fuerte y con un mensaje claro: "Fui, soy y seré la mayor tentación de uno de vuestros novios".

En ese momento, la guerra entre Claudia y Mari ha estallado en un intercambio de reproches, ataques y muchas pullas: "¿Te gusta el conjuntito que llevo hoy? A tu novio le encanta, amor", decía la soltera. Mari le ha recriminado a Claudia que la insulte y la falte al respeto, a lo que la novia de Gilbert le ha llamado "envidiosa". La tensión ha ido subiendo, tanto que han saltado chispas entre ellas con un intercambio de faltas de respeto.

Además, Mari le ha llevado un regalo envenenado a la hoguera, algo que no ha sentado nada bien a Claudia. La mallorquina ha estallado al ver la fotografía de su perro: "¿A mi Cloe me vas a traer? Es mi Cloe y no me la va a quitar nadie", respondía Claudia ante las amenazas. El tremendo enfado que ambas han protagonizado ante la mirada de sus compañeras y la presentadora, Sandra Barneda, ha continuado.

La soltera ha explicado que ha decidido traer una fotografía de Cloe a la hoguera porque "va a ser la última vez que la va a ver": "Yo sé que tú no tienes demasiadas neuronas, ni demasiado conocimiento. Cuando en un veterinario está mi nombre, el perro también es mío", respondía Claudia molesta. A pesar de eso, Mari le ha dicho que el perro está a nombre de Gilbert.

Las preguntas de Claudia a Mari

En primer lugar, la novia de Gilbert le ha preguntado a su soltera favorita si su pareja continúa enamorado de ella después de la experiencia de ambos dentro del programa. Mari ha sido tajante y le ha respondido que "no". Claudia, por su parte, no se ha creído la respuesta de la soltera: "Primera mentira de la noche, porque ayer dijo que sí. En tu cara ha dicho que te ha utilizado y sigues aquí detrás de él", responde.

Después de la primera pregunta, ambas han continuado atacándose mutuamente y descalificándose y sacando conflictos anteriores al programa. A continuación, Claudia le ha hecho la segunda pregunta: "¿Piensas que vas a salir de aquí y vas a tener algo con él?". Mari ha respondido afirmativamente, pero Claudia tampoco se lo ha creído porque piensa que a su novio "las chicas como ella no le gustan".

Finalmente, en la tercera pregunta Mari ha reconocido que mientras Gilbert estaba con Claudia, ella ha mantenido una conversación con él. "¿Estás segura de que has tenido esa conversación? Cuándo salgamos me la enseñas", respondía la novia de él. Las respuestas de Mari no han servido a Claudia, que ha preferido seguir pensando en lo que ella cree y no ha movido su postura de ataque hacia la soltera o su novio.