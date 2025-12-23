Claudia no da crédito al ver que Gilbert ha cruzado todos los límites con Mari, una reacción que no comprenden Juanpi y Enrique

Claudia y Almudena, fuera de sí, reprochan a un Juanpi que pide ayuda en las hogueras mixtas de 'La isla de las tentaciones 9': "¡Dos contra uno!"

Claudia y Almudena llegan expectantes a la hoguera de 'La isla de las tentaciones' para la que Sandra Barneda les ha convocado a través de megafonía de 'Villa Playa' pues tienen claro que será diferente al resto de las vividas hasta ahora. Y es que, si fuera una hoguera al uso, hubiesen acudido como siempre junto al resto de compañeras.

Pronto descubren que, en esta ocasión, tendrán que afrontar las imágenes de sus parejas junto a Juanpi y Enrique. Es precisamente con la pareja de Sandra con quien más tensos momentos se viven a lo largo de la noche como cuando éste justifica el comportamiento de Gilbert al cruzar los límites con Mari.

Recordemos que Claudia, al descubrir la pasada hoguera el tonteo entre su pareja y su exnovia, huyó tratando de buscar 'Villa Montaña' fuera de sí. Sin embargo, ahora Gilbert ha cruzado todos los límites con la soltera... ¿Cómo reaccionará en presencia de sus compañeros?

La reacción de Claudia a las imágenes de Gilbert con Mari

La secuencia comienza con una conversación de Gilbert y Mari en la tumbona de 'Villa Montaña' donde no dejan en muy buen lugar a Claudia pues en ellas asegura que le da vergüenza admitir que es su novia y le confiesa a la soltera lo que hacía su pareja con sus fotos. Momento que aprovecha Mari para mandarle un mensaje a Claudia. "Te vas a cagar", afirma Claudia al escucharle.

"No pienso llorar, no me pienso ir, no pienso hacer nada que esta persona no se merezca porque estoy flipando", asegura recordando su última hoguera. "No es mi novio, no entiendo nada, no he tenido una sola palabra mala para él en toda mi experiencia... He reconocido todo lo que he hecho mal y no me arrepiento y esta persona es capaz de criticarme así con una persona que me ha jurado y perjurado que en la vida tendría un acercamiento", critica.

Y, aunque a Juanpi le parece que lo único que ha hecho es llamarle "mala, nada más", lo cierto es que Claudia considera que está "enfrentando a dos mujeres" al contarle lo que hacía con sus fotos en la intimidad. "Fóllat* a quien quieras, haz lo que quieras, ven aquí y dime 'Lo he sentido así' y te diré 'Bien por ti'.. Pero, que tú me estés criticando...", señala tajante.

Sin embargo, Juanpi sigue opinando lo mismo: "No veo nada malo. Le ha dicho mala y veo que ha dicho la verdad, es mala porque toda la experiencia lo que ha hecho es reírse de él y el chaval es un cacho de pan y tú eres un pan caducado". "Ay, amor. Gracias, no me afecta", le responde irónicamente la pareja de Gilbert.

A Claudia no le molesta porque tiene claro que su pareja verdaderamente no piensa eso porque si lo hiciera, no se hubiera enamorado de ella ni hubiera durado su relación dos años.

Al ver consecutivamente unas imágenes de ellos en la piscina hablando de sexo, ella apunta con cierta indignación: "Me gustaría saber en qué momento ha sido guarr* conmigo porque la única que ha sido guarr* con él he sido yo porque lleva toda la relación siendo un cacho de pan, no vengas ahora de yo me adapto". Lo que quiere decir con esto es que necesitaba no llevar en todo las riendas, confiesa, sin menospreciar lo que vale pues es consciente de que "vale la vida".

Claudia estalla al ver cómo Gilbert cruza todos los límites y Juanpi sale en su defensa

La temperatura sube entre Gilbert y Mari conforme avanzan las imágenes a la par que la tensión en Claudia, quien llega a mandar callar a Juanpi. Sin embargo, la pareja de Sandra se niega pues no está hablando con ella: "Te pones unos tapones".

"Sandra, me cago en toda su vida. Lo siento mucho por hablar así pero es un mentiroso. Esto no es que de que tú me hayas querido dos años, esto es ir a hacerme daño y mentirme", asegura. Y es que Claudia se siente engañada porque nunca le confesó que esta persona hubiera significado algo para él.

Enrique, presente, no da crédito a sus argumentos: "Está diciendo que lo ha visto y ha sentido amor por él y al momento después de la segunda oportunidad te has ido y te has enrollado con otro tío, ¿eso es amor?". Al escuchar una respuesta afirmativa, él contesta irónicamente: "Un montón de amor".

Tras escuchar las quejas de Claudia, Juanpi no puede callarse: "El chaval vio que le falló, estaba fatal, tuvo una hoguera de confrontación, le dio una segunda oportunidad, fue llegar allí y se va con otro, pues el chaval hace lo que le da la gana. Lo haga por amor o por odio".

Sin embargo, no logra convencer a Claudia pues vio con sus propios ojos como con la ropa de la hoguera, al llegar a 'Villa Montaña', "se subió a Noelia y se la siguió enrollando": "¿Qué me estás contando?".

Nuevamente, hay más imágenes para Claudia y, aunque ésta asegura que no le va a perdonar, Juanpi le interrumpe: "Él no te va a perdonar a ti, eh". "¿Crees que ahora quiero que me perdone?", le pregunta ella. "Ni aunque quieras", responde él.

Claudia agita las manos al ver cómo Gilbert mete en su habitación a la soltera. "Por lo menos se mete en la cama, no en el jacuzzi", le señala la pareja de Sandra. "¡Mentiroso! Qué ganas tengo de que veas tú mis polvos con Gerard, chico", le dice a la tablet.

Y es que ella ve una clara diferencia entre lo que ha hecho su pareja y lo que ha hecho ella: "No he mentido en mi relación jamás. Yo lo que he vendido durante toda mi relación es la realidad de quien soy. Tú no, tú me has vendido una cosa que no es y me has mentido".

Juanpi, por su parte, no ha podido evitar reírse al ver su reacción viendo las imágenes porque le parece incoherente: "Estamos hartos de verla en la cama, en el jacuzzi, en todos lados. Es que no sé qué le molesta. ¿Te molesta eso a ti?". "Sí, me molesta", responde ella contundentemente.

Mientras, Enrique continúa negando: "Igual Gilbert de lo que se ha dado cuenta al ver imágenes de ella con un par de tíos, besándose y haciendo de todo, y se ha arrepentido y no tuvo que dejarlo con Mari. Igual está ahora hasta más a gusto que contigo". Algo que opina de igual manera su compañero: "Se ha dado cuenta de que tú has sido un error para él. ¿Puede ser, no?".