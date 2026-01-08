GH DÚO 08 ENE 2026 - 00:23h.

El cantante se une a la lista oficial de concursante de 'GH DÚO'

Listado oficial de concursantes confirmados de 'GH DÚO'

El estreno de 'GH DÚO' es inminente, este jueves vuelven a abrirse las puertas de la casa más famosa de la televisión, y ya hay un nuevo nombre que se une a la lista de concursantes oficiales de esta cuarta edición del reality, Mario Jefferson, el que afronta con una gran ilusión esta nueva experiencia: "Os voy a decir una cosa, quizás podría entrar una diva pero mucho mejor, entro yo. Soy concursante oficial de 'GH DÚO'.

¿Quién es Mario Jefferson?

Mario Jefferson es un cantante y personaje del entretenimiento español que se dio a conocer por su paso por distintos programas de televisión, donde destacó tanto por su talento musical como por su personalidad. A lo largo de los años ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con la música y el espectáculo, consolidando así su perfil mediático.