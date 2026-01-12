Franco Tenaglia, participante de ‘The Ultimate Warrior’, se ha mostrado muy molesto con uno de sus compañeros: “Lo tengo en el punto de mira”

Conoce uno a uno a todos los peleadores de la segunda edición de 'The Ultimate Warrior'

Compartir







La convivencia ha arrancado en ‘Ultimate Warrior’ y con ella, los primeros roces entre concursantes del reality show de MMA de Mediaset Infinity. Franco Tenaglia ha sido uno de los primeros en protagonizar un enfrentamiento y lo hemos recogido en el vídeo que encabeza esta noticia.

En pleno ayuno por estar sometiéndose al corte de peso, el luchador ha salido al jardín y se ha mostrado visiblemente afectado. Al verlo, Jorge Climent le ha dicho que había llegado a sus oídos que había tenido un conflicto en la casa y le ha preguntado qué había ocurrido.

“Cómo les gusta el morbo”, respondía Franco Tenaglia, ante la pregunta de su entrenador. Una incógnita a la que ha respondido dando su versión de lo que ocurrió en su cara a cara con Ibrahim, otro de los participantes de ‘The Ultimate Warrior”.

Franco Tenaglia habla de su enfrentamiento con Ibrahim

En su conversación con Jorge Climent, el luchador de MMA ha contado con pelos y señales cuál fue el origen del conflicto con su compañero y se ha mostrado muy enfadado: “Me gustaría cruzármelo en alguna pelea y, si no, peleo con él en casa”, apuntaba, asegurando que lo tenía en su “punto de mira”.

Pero ¿Qué fue lo que encendió el carácter de Franco Tenaglia? ¿Qué fue lo que le hizo enfadarse con Ibrahim? Si quieres descubrirlo, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.

Jorge Climent tiene una conversación con Ibrahim

Como en toda discusión, en esta también había dos partes y Jorge Climent ha querido hablar con el otro concursante, Ibrahim, quien le ha contado su versión de lo ocurrido en la discusión que tuvo lugar a las 5:00 de la mañana.