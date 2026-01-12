Los ganadores del ‘Warrior Games’ de Marina Rivers han visitado ‘The Ultimate Warrior’ para dar un consejo a los concursantes.

La segunda temporada de ‘The Ultimate Warrior’, el reality show de MMA de Mediaset Infinity, ha arrancado con dos importantes bajas; las de Mangel y Juanlu, quienes se convirtieron en ganadores de la primera edición de ‘Warrior Games’, el programa de artes marciales mixtas que presentó Marina Rivers en el verano de 2025.

Un concurso del que salieron victoriosos estos dos guerreros y cuyo premio era convertirse en concursantes oficiales del formato presentado por Misho y Guanyar. Sin embargo, pese a haberse ganado su plaza con mucho esfuerzo, ninguno de los dos podrá estar en la competición por motivos que ellos mismos han explicado en el estreno.

Mangel y Juanlu explican por qué no estarán en ‘The Ultimate Warrior’

Los hermanos Climent han sido los encargados de comunicar esta baja al resto de los concursantes: “Por causas ajenas a la organización, no van a poder competir con vosotros y no queríamos no darles el homenaje que se merecen”, decían, antes de dar paso a Mangel y Juanlu, que han acudido como invitados al estreno de ‘The Ultimate Warrior’.

Una vez hechas las presentaciones, los ganadores de ‘Warrior Games’ han entrado en el club y han explicado la razón por la que no podrán formar parte del elenco de participantes. Cada uno tenía su motivo, pero ambos coincidían en algo: los dos estaban muy ilusionados por concursar en este histórico formato de MMA.

“Me hacía una ilusión brutal estar aquí”, declaraba Juanlu, tras explicar ante las cámaras el motivo real por el que no podrá concursar. “Yo me siento a tope”, apuntaba Mangel, que tampoco podrá luchar por la victoria en el programa presentado por Misho y Guanyar. Si quieres ver las razones que han dado, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.

Los consejos de Mangel y Juanlu a los concursantes

Aprovechando su visita a la escuela de los hermanos Climent, Juanlu ha querido dar un mensaje a los concursantes: “Disfrutad de la experiencia, que no todos los días se duerme con quien te vas a enfrentar luego en la reja, es una experiencia bonita”.

Mangel, por su parte, también les ha dedicado unas palabras: “Que disfrutéis. Que no os dejéis nada, ni como peleador ni como persona. Suerte a todos”, apuntaba el que fue uno de los ganadores del programa de MMA que presentó Marina Rivers en Mediaset Infinity.

Por último, Alefighter, la tercera ganadora de ‘Warrior Games’, también ha hablado con los guerreros y les ha dado varios consejos: “Os doy todo mi apoyo, todas mis fuerzas. Esto es una experiencia única. Vais a conocer cosas de vosotros mismo que ni siquiera conocíais. Si pensabais que ibais a entrar fuertes, vais a salir más fuertes”.