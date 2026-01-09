Telecinco.es 09 ENE 2026 - 09:52h.

Franco Tenaglia es uno de los concursantes oficiales de 'The Ultimate Warrior'

'The Ultimate Warrior', el reality de MMA, llega a Mediaset Infinity el 12 de enero con Misho y Guanyar como presentadores

La segunda temporada de ‘The Ultimate Warrior’ arranca el próximo lunes 12 de enero y lo hace con dieciséis luchadores semiprofesionales que llegan dispuestos a convertirse en auténticas leyendas del MMA.

Por el momento, sabemos que Misho y Guanyar, dos creadores de contenido muy ligados a las Artes Marciales Mixtas, serán los presentadores de este revolucionario reality deportivo que se emitirá de manera gratuita en Mediaset Infinity, pero ¿Quiénes serán los participantes?

A continuación, ponemos cara y nombre a los ocho guerreros y a las ocho guerreras que se dejarán la piel en el tatami y que estarán entrenados por auténticas estrellas de esta disciplina deportiva: los hermanos Climent y The Black Panther.

Franco Tenaglia

‘El rey de la calle’ llega desde Argentina a ‘The Ultimate Warrior’ con un objetivo muy claro: convertirse en leyenda de la UFC. Es un hombre que no le teme a nada y que se ha curtido a base de las duras experiencias a las que ha tenido que enfrentarse en la vida, como la pobreza extrema que vivió en su infancia o las peleas clandestinas en las que se inició como luchador.

Michel Martínez

Apodado como ‘La Furia’, este guerrero de Tudela está muy dispuesto a convertirse en el ganador del reality deportivo de Mediaset Infinity y se no dudará en dejarse la piel contra sus rivales para alcanzar el trono. Su especialidad es el ‘striking’ y lleva practicando este deporte más de diez años.

Óscar Fernández

Como buen guerrero, Óscar Fernández también tiene su nombre de luchador y no es otro que ‘Chuki’. Así se presenta en cada uno de los tatamis a los que se sube y asegura que pelear es su vida. Pese a su corta edad, tiene una amplia trayectoria deportiva y posee medallas nacionales e internacionales en taekwondo.

Fer Martín

Desde Canarias llega ‘El Caballo’, un apodo que se le dio en el centro de menores en el que se crio. Es un hombre que no se rinde nunca y no se acobarda ante ningún rival. Tiene una tremenda seguridad en sí mismo, en su cabeza no existe la derrota y tiene claro que va a ganar el cinturón que le permitirá debutar profesionalmente en MMA.

Lewis

Si Franco Tenaglia es ‘El rey de la calle’, este británico de 23 años también presume de su ‘corona’ y, por ello, el apodo con el que viaja por el mundo es el de ‘The King’. Se inició recientemente en el mundo de las MMA, pero tiene una amplia trayectoria a sus espaldas en los deportes de contacto, aunque lo que menos domina es el trabajo de suelo.

Ibrahim Guechouti

Tranquilo, poco hablador y sigiloso… Así es ‘El lobo’ fuera del terreno de pelea, pero, cuando se sube al tatami, Ibrahim se convierte en toda una fiera y utiliza sus mejores trucos y golpes para derrotar a los luchadores más feroces.

Anas Bahssain

Este guerrero procedente de Marruecos no tiene apodo, pero sí una trayectoria que impresionaría a muchos. Es campeón de España de WKL y su sueño es poder centrarse en las artes marciales para ganarse un nombre. ¿Saldrá bautizado de ‘The Ultimate Warrior’?

La novedad en 'The Ultimate Warrior 2'

Tal y como advirtieron Misho y Guanyar, en esta segunda temporada de ‘The Ultimate Warrior’ se incorpora una novedad y es que las chicas se suben al tatami. Ponemos cara a las guerreras que habitarán la espectacular villa y que se dejarán la piel en la lucha por la victoria.

Yess Castro

Como Anas, esta luchadora tampoco tiene nombre. Llega desde el País Vasco, tiene nacionalidad española y mexicana y se define como la mujer de las mil profesiones. Además, presume con orgullo de haber sido luchadora en K.O.T.S. (King of the streets).

Sara Viétez

Desde Vigo llega Sarahwerstler, una entrenadora de MMA que se define como una persona disciplinada y perseverante. Una mujer que lleva tiempo dedicándose a la docencia deportiva y que disfruta transmitiendo lo aprendido.

Carolan Olivares

Esta peleadora ofensiva y versátil, apodada como ‘La Berraca’, deja por unas semanas Las Palmas para demostrar en el tatami que es una auténtica guerrera. Como algunos de sus compañeros, ella también ha tenido que enfrentar un duro pasado que ha hecho que su carácter se curta.

Abenohara Navarro

Canaria de nacimiento y corazón, esta popular peleadora de Las Palmas recibe el apodo de ‘La Jefa’. Trabaja como luchadora profesional y es invicta. Entre sus victorias, cabe destacar que ha ganado por K.O., sumisión y decisión… ¿Seguirá siendo invicta en ‘The Ultimate Warrior’ o será derrocada de su trono?

Tania

La temporada 2 de ‘The Ultimate Warrior’ llega fuerte y quien también promete dejar huella en ella es Tania Calle, apodada como ‘Valquiria’. Llega desde Madrid y su objetivo principal es convertirse en la mejor peleadora ‘pro’ nacional e internacional. Eso sí, hay un defecto que tendrá que superar si quiere triunfar en las MMA: su mal perder.

Miriam Gracia

La ‘Harley Queen’ del tatami tiene un objetivo muy claro y no va a parar hasta conseguirlo. Quiere convertirse en una entrenadora reconocida y, para ganarse un nombre en el mundo del MMA, no dudará en probarse a sí misma en el reality deportivo de Mediaset Infinity y demostrar que está a la altura de cualquiera.

Marisa Delgado

Aunque tiene estudios de ingeniería y conocimientos de piano, la verdadera vocación de Marisa Delgado es el MMA. Es una mujer disciplinada y entre sus premios tiene el de Campeona de España de Muay Thai.

Cele Martínez

Bajo el apodo de ‘La Matadora’, Cele Martínez es la participante de ‘The Ultimate Warrior’ que menos experiencia tiene sobre el tatami, pero eso no le echa para atrás. Se considera una mujer muy segura de sí misa y afirma que todo lo que ha querido en esta vida lo ha conseguido: “Objetivo que tengo, lo he cumplido”.