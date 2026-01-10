No le traga

Anita y Manuel protagonizan una discusión en 'GH DÚO' al hablar sobre sus momentos íntimos: "Vamos a decir la verdad"

Comienzan a definirse dos grupos en la casa: mayores vs jóvenes

La casa de Tres Cantos se ha convertido en un campamento militar en esta edición de GH DÚO. El trío de Carmen Borrego, Belén Ro y John Guts, la pareja formada por Cristina Piaget y Carlos Lozano, Raquel Salazar y Antonio Canales, y Sonia Madoc y Mario Jefferson tendrán que adaptarse y dormir en catres, comer sopas de sobre y latas, y tener acceso limitado el baño. En cambio, Anita Williams, Manuél González y su hermana Gloria González, ganaron la prueba del agua el jueves y pueden disfrutar de la suite, con camas cómodas, comida y baño ilimitado. Al menos de momento.

Solo dos días en la casa han bastado para que comiencen a perfilarse dos grupos definidos; jóvenes vs mayores, aunque de momento, no han estallado conflictos. Tiempo al tiempo.

