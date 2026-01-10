GH DÚO, en directo: primer sábado en Tres Cantos
Anita y Manuel protagonizan una discusión en 'GH DÚO' al hablar sobre sus momentos íntimos: "Vamos a decir la verdad"
Comienzan a definirse dos grupos en la casa: mayores vs jóvenes
La casa de Tres Cantos se ha convertido en un campamento militar en esta edición de GH DÚO. El trío de Carmen Borrego, Belén Ro y John Guts, la pareja formada por Cristina Piaget y Carlos Lozano, Raquel Salazar y Antonio Canales, y Sonia Madoc y Mario Jefferson tendrán que adaptarse y dormir en catres, comer sopas de sobre y latas, y tener acceso limitado el baño. En cambio, Anita Williams, Manuél González y su hermana Gloria González, ganaron la prueba del agua el jueves y pueden disfrutar de la suite, con camas cómodas, comida y baño ilimitado. Al menos de momento.
Solo dos días en la casa han bastado para que comiencen a perfilarse dos grupos definidos; jóvenes vs mayores, aunque de momento, no han estallado conflictos. Tiempo al tiempo.
Descubre aquí la última hora de GH DÚO.
No le traga
John Guts se une a sus compañeros en el salón, pero el Súper le reclama que cambie las pilas. Belén Ro le espeta que lo del cambio de pilas es lo primero, que no puede entretenerse antes. Cuando John se va, Carmen Borrego le recrimina a Belén que le haya "regañado", cuando "el muchacho se ha ido a cambiar las pilas sin rechistar". Está claro que Belén no aguanta al mexicano, y se lo hace notar. Aunque parece ser que el mexicano ha decidido ignorarla. "Se ha puesto un parapeto y lo que le dices le resbala", comenta Carlos Lozano.
En otro orden de cosas, Mario Jefferson, con sus zapatillas-hamburguesas, se queja de que no ha dormido apenas por los ronquidos de Antonio Canales. "Es que no son ronquidos, son algo inhumano", opina Carmen Borrego.
Desayuno peculiar
Carmen Borrego, Belén Ro y Carlos Lozano se han puesto a organizar los víveres en el salón. Belén opina que así al menos se mueven un poco, que ella lo necesita. Tras la organización se ponen a desayunar. Belén se va a comer una lata de paté, porque ella no toma café, ni azucar ni muesli, comenta. Carlos Lozano comenta que va a apartar un poco de café y de azucar para su amiga Cristina Piaget, todo un detalle.
Belén les cuenta a sus compañeros, que tras la operación para extirparle un tumor en la garganta, toda la comida le sabía mal, y solo toleraba el dulce y las palomitas. Y que, desde entonces, desayuna palomitras. Ni tan mal.
Charlas matutinas
Buenos días, ya estamos por aquí. Me conecto a las dos señales de Mediset Infinity y me encuentro a cxuatro habitantes de la casa ya despiertos. Belén Ro, Carmen Borrego, Carlos Lozano y Mario Jefferson charlan en el salón, aún en pijama. Hablan de la prueba semanal, y de los fallos cometidos hasta ahora. Al perecer, robar comida cuenta como fallo, y varios confiesan haber robado. Todo minucias, eso sí.
En la señal 2 de Mediaset Infinity vemos al resto de concursantes durmiendo placidamente.