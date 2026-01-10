Lara Guerra 10 ENE 2026 - 00:20h.

'GH DÚO' comenzó hace tan solo unas horas y comienza las chispas entre los concursantes. Como no podía ser menos, Anita y Manuel han protagonizado una bronca en el baño mientras le resto de concursantes esperan allí las siguientes indicaciones del Súper. Durante esta discusión vuelven a hablar de cuando estuvieron juntos.

Anita explica que solo intimaron un par de veces, pero Manuel no duda en saltar para corregirla: "No fueron dos y tampoco cincuenta, pero no mientas, si hablas vamos a decir la verdad". Sin embargo, Anita insiste en que es Manuel el que "miente" al igual que lo ha hecho con otras cosas referentes al reality que les unió, 'La isla de las tentaciones'.

Gloria salta contra Anita: "Estás contando cuántas veces lo has hecho. Es infantil"

"Dijiste que yo caí en la tentación en cinco días y eso es mentira, no fue ni en diez, y como eso más cosas. Lo nuestro fueron dos veces nada más", explica Anita. Por si fuera poco, Gloria, hermana de Manuel y tercera que completa el trio del concurso, salta en defensa de su hermano: "Eres una infantil. Estás aquí contando cuantas veces lo has hecho, que si dos que si veinte. Eso es de ser infantil".

Pese a las palabras de la hermana, Anita sigue insistiendo en repetidas ocasiones con que Manuel miente y hace caso omiso a las palabras de Gloria. Anita sigue repitiendo que Manuel miente mientras hace caso omiso de lo que le dice Gloria.

'GH DÚO', 24 horas en directo

