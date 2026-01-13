El explosivo reencuentro de Sandra y Juanpi en 'La isla de las tentaciones 9' deja en ‘shock’ a Sandra Barneda

Sandra Barneda amenaza con abandonar el reencuentro por los gritos de Sandra y Juanpi

Juanpi no puede más y ¡se va de la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 9' tras su enfrentamiento más grande con Sandra!: "¡Vete para Italia!"

Sandra y Juanpi abandonaron 'La isla de las tentaciones 9' separados, él solo y ella con su tentador, Andrea. Cuatro meses después, se reencuentran en un cara a cara explosivo lleno de reproches en el que ambos han estallado con gritos. Tal ha sido el nivel de tensión que la gaditana ha abandonado el salón del reencuentro para ir directa a Juanpi: "¿Te puedes callar, que es mi momento?", decía enfadada Sandra.

La presentadora, Sandra Barneda, no daba crédito al ver cómo los que fueran novios han estallado, dejando uno de los momentos más surrealistas del programa: "¡Basta ya! Vamos a mantener la calma. ¿Tú te crees que es normal? ¿Qué ha pasado para que hagáis el espectáculo que acabáis de hacer?", decía al intentar separarles tras su encontronazo.

Los dos han intercambiado diferentes descalificativos y la presentadora ha regañado a la de Cádiz por su comportamiento: "Está en su derecho. Te está viendo y está reaccionando. ¿Qué te pasa?", preguntaba. Pero la tensión ha seguido creciendo en la casa.

Sandra se rompe

"Le odio. Es lo peor que yo he podido conocer en la vida. No le quiero ver, no quiero una persona como él nunca más", afirmaba Sandra entre lágrimas. Ella ha reconocido que no quiere encontrarse con Juanpi y que es un manipulador, algo que no ha sentado nada bien al gaditano, que ha estallado y se ha levantado de la sala de visionado: "Me deja de mentiroso", decía él.

Sandra ha amenazado con irse porque no quiere ver a nadie en el reencuentro justo antes de recordar su paso por el programa y recriminarle a Juanpi lo que ha pasado entre ellos: "No quiero hablar con él", afirmaba ella. Por su parte, la presentadora le ha pedido que mantenga la calma durante el reencuentro cuatro meses después.

La infidelidad de Juanpi

Juanpi y Sandra se han sentado juntos en el reencuentro y han hablado sobre las infidelidades del gaditano: "Como me insultes otra vez me voy", ha afirmado él. Incluso la presentadora, Sandra Barneda, ha amenazado también con abandonar la grabación por estos insultos y ataques entre los dos: "Estáis acabando con mi paciencia", afirmaba la presentadora.

Esta infidelidad que se descubrió en el programa ha sido uno de los temas más calientes de su cara a cara: "Te he puesto los cuernos, no puedo hacer nada ya. Me dolió, he sido un cagón", reconocía él de manera sincera, aunque la respuesta no le ha servido a Sandra, que no se lo ha creído.

La conversación entre Sandra y Juanpi

Ambos han desvelado que, cuando salieron del programa tuvieron un encuentro fuera en el que mantuvieron una conversación en la que, "de buenas maneras", los dos hablaron y se devolvieron algunas prendas del otro sin llegar a enfrentarse y enfadarse o faltarse al respeto, como lo han hecho durante su reencuentro delante de cámaras.

"Me pierde la boca"

Juanpi se ha sincerado con Sandra Barneda sobre su paso por 'La isla de las tentaciones 9’ y ha llegado con el 'Juanpi malo' al reencuentro con su expareja, tras un momento explosivo entre ambos. Durante su experiencia en el programa, el gaditano ha reconocido que se arrepiente de algunas cosas: "Yo sabía que tenía que contárselo yo, pero no me atrevía. No quería perderla", explicaba.

Además, ha reconocido que se arrepiente también de haberla fallado en 'La isla de las tentaciones 9' después de ver imágenes de todo lo que vivieron en el programa: "A mi me pierde la boca. Me arrepiento de las palabras, no de lo que he hecho. Yo confiaba más en ella que en mi", admitía él tras la pregunta de la presentadora, Sandra Barneda.