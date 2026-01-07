Pedro Jiménez 07 ENE 2026 - 22:52h.

Sandra se sincera en su hoguera final con Juanpi antes de tomar la decisión final: "Me he dado cuenta de que no estoy enamorada de ti"

Las lágrimas de Sandra Barneda al despedirse con los chicos y las chicas de 'La isla de las tentaciones 9' de sus villas: "Quiero decirte que yo no te he juzgado"

Compartir







Juanpi y Sandra han protagonizado una hoguera de confrontación final llena de emociones y altibajos, con dos protagonistas esperados -o quizás inesperados- que han sido claves en su decisión final y en el futuro de ambos fuera de República Dominicana. Y es que, llegado el momento de responder a la gran pregunta de cómo quieren abandonar 'La isla de las tentaciones 9', parecía que los dos se hubieran puesto de acuerdo.

En primer lugar, Juanpi ha señalado que se quiere ir con Mara, a pesar de -como bien ha confesado- acudía a esta aventura para arreglar los celos, pero "eso no ha pasado": "Quiero seguir conociéndola fuera, así que me voy con ella". Sandra, por su parte y con los ojos llenos de lágrimas, ha dicho que se quiere ir con Andrea alegando que quiere "seguir a su corazón": "Me ha hecho valorarme y me ha dado un lugar que nadie me lo ha dado".

Mara y Andrea, protagonistas en la hoguera final de Juanpi y Sandra

Después de este momento, ambos pondrían de manera definitiva fin a su relación y, tras un cariñoso intercambio de palabras y un emotivo abrazo, Mara ha sido la primera en entrar a la hoguera para saber qué decidiría ella, si irse con Juanpi o, por el contrario, marcharse sola... ¡y su respuesta no dejaría indiferente a nadie! La soltera ha entrado con paso firme y ha sido rotunda en su respuesta: "Soy súper sincera y hago lo que siento en cada momento", ha dicho Mara, tras lo que ha añadido que, a pesar de que quiere conocerle fuera, prefiere mantenerse con cautela y, justificando que es un poco "precipitado", prefiere salir sola para que Juanpi se aclare y "no arrastre problemas en su anterior relación. Me marcho sola".

Tras esta decisión inesperada y que ha provocado shock en Juanpi y también en la propia Sandra, ha llegado el turno de Andrea. El italiano le ha pedido a Sandra Barneda que para tomar la decisión quería ir junto a Sandra, cara a cara, para sincerarse como nunca ante ella. El italiano nos ha dejado un precioso momento junto a la andaluza diciéndole todo a la cara y confesándole que quiere arriesgarse e irse con ella. Un momento que ha chocado, provocando cierto contraste, con la soledad y tristeza de Juanpi, a pocos metros de ellos ya que prefería irse de allí.

Sandra Barneda le ha dado las gracias a Sandra por participar en 'La isla de las tentaciones 9', además de desearle toda la suerte del mundo. Sandra ha acabado entre lágrimas: "Me he dado cuenta de o que quiero realmente a mi lado", ha dicho, para proceder ahora sí que sí, de manera definitiva, a irse del programa junto con el tentador italiano feliz y con ganas de comenzar una aventura junto a él, esta vez lejos del reality de Telecinco.

"Ya no estoy enamorada de ti"

Sin duda, hay un momento en el que se nos ha encogido a todos el corazón. Ese momento ha sido cuanfo Sandra, en un alarde de sinceridad, le ha dicho a Juanpi que todo lo que ha hecho con Andrea en su estancia en la villa ha sido porque ya no está enamorada de él: "Me he dado cuenta aquí. ¿Te crees que no tenía sentimientos? ¿Y que todo lo que te he dicho y sentido es de mentira?". Juanpi ha comentado que él no se ha desenamorado, aunque estas palabras le han dejado muy tocado para el resto de la hoguera.

Más adelante, Juanpi ha señalado que él sobrepasó los límites tras ver la afinidad que estaba teniendo Sandra con Andrea en su villa. Una Sandra que ha estallado y le ha dicho que tiene "el corazón podrido", además de echarle en cara una y otra vez que él la había "liado en la calle", algo que -para ella- es peor.

Y es que sin duda la hoguera ha quedado marcada por las veces que Sandra le ha repetido a Juanpi que le ha puesto los cuernos fuera, asegurando que ya no le puede perdonar por eso. Pero para Juanpi eso no es suficiente, puesto que, según él, a Sandra "no le ha faltado nada para liarla".

Pero Sandra se ha mantenido firme en su postura, confesando que el amor se le ha ido por comentarios y actitudes que ha visto de él. Aún así, en un momento dado, ha reconocido que también sobrepasó todo los límites con Andrea porque "lo sintió". En definitiva, todo una guerra entre un Juanpi dando por hecho que Sandra haría soltar la 'luz de la tentación' en cualquier momento y con una Sandra desilusionada y alegando a que ya no tiene sentimientos hacia él, lo que ha supuesto un duro varapalo para Juanpi.