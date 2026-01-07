Juanpi no puede más y ¡se va de la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 9' tras su enfrentamiento más grande con Sandra!: "¡Vete para Italia!"
El toque de atención de Sandra Barneda a Juanpi y Sandra: "No voy a permitir ni una falta de respeto más"
Andrea y Mara, protagonistas tras la inesperada decisión final de Juanpi y Sandra en su hoguera final de 'La isla de las tentaciones 9': "Quiero pensar en mí"
La hoguera final de Juanpi y Sandra ha quedado marcada sin duda por un momento que no ha pasado desapercibido para nadie. El algecireño, harto de recibir insultos de Sandra y de que esta le gritara, ha acabado marchándose de la hoguera para sorpresa de todos. Todo ha ocurrido con una pregunta de Sandra Barneda a Sandra: "Si no te hubieras enterado de la infidelidad de Juanpi, ¿habrías caído en la tentación con Andrea?".
Sandra ha respondido que cayó en la tentación antes de enterarse y Juanpi, rápidamente, ha saltado para confesar que entonces no le podía recriminar nada. La andaluza ha estallado: "¡Me he dado cuenta de que no estoy enamorada de ti! ¡Estoy conociendo a un hombre y si me ha aparecido me lo tiro!". La tensión ha aumentado cada vez más, con Sandra tachándole de "sinvergüenza" y retando a Juanpi a que también la insultase: "¡Empieza!".
¡Juanpi se marcha de la hoguera!
Juanpi ha acabado harto y se ha ido de la hoguera, entre reproches e improperios con Sandra. Una Sandra que confesaría que saca "lo peor de ella".
Sandra Barneda ha comentado en ese momento que entendía la actitud de Juanpi yéndose de la hoguera después "de lo que le había dicho", pero la andaluza se encontraba fuera de sí a pesar de que la presentadora intentaba que se calmase. "Trata de hablar con él, pero no le grites al oído. Es un nivel de decibelios difícil de aguantar", ha añadido Sandra Barneda.
Finalmente, Juanpi ha regresado a la hoguera, con una actitud muy parecida a la que tenía cuando se fue: "Yo no soy así, como tú me estás viendo. Yo no insulto, eso es feísimo", ha dicho un Juanpi indignado por la actitud que estaba teniendo.