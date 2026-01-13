Patricia Fernández 13 ENE 2026 - 00:55h.

¡Dale al 'play' y disfruta del programa completo de 'La isla de las tentaciones 9'!

¡Locura total en el reencuentro! Helena, Rodri, Barranco y Olatz revelan todo lo que pasó entre ellos después de ‘La isla de las tentaciones 9’

Compartir







Después de que ya se hayan dado los primeros reencuentros cuatro meses después de 'La isla de las tentaciones 9', todavía queda por saber cómo está la situación con Almudena y Darío, Claudia y Gilbert o Enrique y Andrea, además de algunos de los tentadores que fueron protagonistas en su paso por República Dominicana.

En este avance puedes adelantarte a lo que sucede en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9'. Desde una Claudia que estalla por completo contra Gilbert y Mari, que terminará provocando que Sandra Barneda la eche del reencuentro: "Fuera, esto supera los decibelios". Que mostrará también su enfado con Gerard después de saber que "le tiró la caña a Helena" con ella delante o escuchará la pregunta de la presentadora a Mari: "¿Has tenido algo con Gerard?" Y acabará completamente rota al hablar de sentimientos.

Andrea y Enrique contarán por los malos momentos que han atravesado tras salir de 'La isla de las tentaciones 9': "Pensaba que lo perdía. Ha habido cosas malas y buenas". Asegurando que ha sido él quien más "ha desconfiado" de su pareja en este tiempo.

Y Almudena no se cortará con Darío: "Eres un sinvergüenza de cuidado, estos 11 años han sido una mierda". La que presenciará los reproches de Cristina y Darío por lo que ha pasado con otras solteras fuera de 'La isla de las tentaciones 9' y que acabará estallando por completo: "No me merezco esto".

Pero esto no será todo, también se resolverá lo que ocurra en el reencuentro entre Sandra y Andrea en medio de su cara a cara con Juanpi. Todo esto y mucho más en le próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9', en Telecinco: dale al 'play' para adelantarte a lo que ocurre con este avance!