Patricia Fernández 12 ENE 2026 - 23:29h.

Sandra Barneda recibe a Helena y Rodri, que aclaran cómo está su relación, como también lo hacen Albert Barranco y Olatz

Inédito | La importante confesión que Helena hizo sobre Rodri antes de su hoguera de confrontación

Cuando 'La isla de las tentaciones 9' se terminó para ellos, Rodri se fue solo de la hoguera de confrontación, del que Olatz se despedía muy triste, después de que Helena decidiera empezar a conocer a Albert Barranco fuera de República Dominicana, pero todo dio un giro radical nada más se apagasen las cámaras y ellos lo contaban todo en el reencuentro cuatro meses después.

Helena deja alucinada a Sandra Barneda al contarle todo lo que han vivido fuera

La primera en encontrarse con Sandra Barneda era Helena, la que empezaba explicando todo lo que vivió en esta prueba de amor: desde el dolor que Rodri tenía con ella al acabar empezar la experiencia, pasando por su confesión de que nunca hubiera caído en la tentación si no lo hubiera visto de su pareja, a la decisión que le hizo irse de la hoguera con Barranco.

Tras esto, ella le hacía una resumen de todo lo que vivieron al salir de 'La isla de las tentaciones', dejando completamente descolocada a la presentadora: "Vuelo a España con Rodri, nos acabamos liando en el avión. Llego a Madrid y Barranco me estaba hablando, le envié un mensaje diciéndole que estaba volviendo con Rodri, vuelvo a casa y me entero de que Barranco se había liado en el avión de vuelta con Olatz. Él me dice que no, que ya fue el Madrid, pero no me creo su versión".

Pero esto no se acaba aquí, las cosas con Rodri no iban a ser fáciles: "Él me deja y se va al País Vasco a acostarse con Olatz. Estuvieron un fin de semana juntos, vino a Madrid y le perdono. Se fue a Ibiza y me entero de que también me ha puesto los cuernos, pero le perdoné. Y Olatz vuelve con Barranco".

Rodri y Helena desvelan en qué punto está su relación

Después de este primer resumen, Rodri se incorporaba al salón para hablar de todo lo sucedido: "Es una locura todo, pero nos queremos mucho". El que confesaba que hay cosas de las que se arrepiente: "Si perdonas a una persona, no puedes estar recriminando todo". Pero seguía insistiendo en que no entendía que Helena tuviera que pedir explicaciones a Barranco sobre lo ocurrido y eso hizo que se acabase liando con Olatz: "Te lo dije, que si hablabas a Barranco te dejaba y así lo hice". Como explicaba lo que ocurrió en Ibiza. Y Helena aseguraba tener claro que todo lo hizo por rabia: "Antes de que lo haga yo, lo hacía él".

Tras todas estas idas y venidas, ambos confesaban que ahora están en el mejor momento de su relación. "He puesto mucho de mi parte para estar con él y demostrarle. Es el amor de mi vida", decía Helena y Rodri aseguraba que no hay nadie que le llene como ella, el que decía unas bonitas palabras de su pareja: "No ha sido la relación más bonita del mundo, pero sí podemos tenerla a partir de ahora, quiero que sea la madre de mis hijos".

Olatz y Albert Barranco explican qué sucedió tras 'La isla de las tentaciones'

Pero esto no era todo. Era el momento de que Olatz entrase para explicar su versión, a la que Helena decidía ni saludar y ambas vivían un tenso momento en su reencuentro: "Ya me jodería que te quitaran el novio y al tentador".

La que fuera la tentadora favorita de Rodri confesaba que al volver en el avión con Barranco "se liaron en el avión", momento en el que Helena descubría su mentira: "A mí me dijo que no". Aunque ella afirmaba que entendía que escribiera a Helena: "No me debía nada. Estuvimos tres días viéndonos y yo me volví a mi ciudad".

Como recordaba los días que vivió con Rodri en el País Vasco: "Estuvimos muy bien. Cada uno cogió su camino, él siguió con Helena y yo quería conocer a Barranco". La que confesaba que pasó unos días con Albert en Tarragona: "No me lo esperaba, era una nueva ilusión y hasta hoy".

Después de contar que Albert Barranco y ella siguen estando juntos, Helena revelaba que Barranco estuvo escribiendo a Nieves tras acabar 'La isla de las tentaciones', momento en el que Sandra Barneda pedía a este que entrase para que lo explicase todo. Lo que no gustaba nada a Olatz: "Esa versión no me la contaste y me estoy enfadado. Quiero que me lo expliques, no quiero que se me quede cara de tonta".

El catalán contaba cómo sucedió todo, el motivo por el que escribió a Helena y cuando conectó con Olatz, reconociendo que se liaron en el avión: "¿Qué explicaciones tenía que darte yo a ti? Si volviste con tu novio el día después". Lo que enfadaba a Helena y se generaba un enfrentamiento entre ambos: "Me vendiste la moto". Por lo que no dudaba en confesar lo que habló con ella en una videollamada, pero Rodri aseguraba que sabía esta información.

Barranco reconocía que se fijo en la ceremonia de collares en Olatz, pero que "no se imaginaba conocerla" fuera de esta experiencia: "Casi llegando a Madrid nos dimos un beso, se quedo conmigo un par de días y no teníamos nada".

¿Son Barranco y Olatz pareja?

Después de todas explicaciones, los que fueran tentadores en 'La isla de las tentaciones 9' contaban a Sandra Barneda que están juntos. "Estamos muy bien, en una relación. Tengo cero contacto con nadie más", decía Barranco, lo que confirmaba Olatz: "Estoy muy contenta, si me veo con él".

Pero ambos iban a vivir un momento de tensión tras despedirse de Helena y Rodri en el salón. Ella le recriminaba a Barranco que no le hubiera contado que habló con Nieves fuera: "Me podías haber explicado bien, ¿cómo puedes decir delante de todas España que has tonteado con ella estando conmigo?" Como él no entendía sus palabras sobre el encuentro que tuvo con Rodri: "Eso tampoco me lo has dicho, nos callamos todos".