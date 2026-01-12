¿Con quién entrará Sandra Barrios a GH DÚO? La respuesta, el jueves a partir de las 21:45h, en Telecinco

GH DÚO 12 ENE 2026 - 17:29h.

Descubre con quién formará pareja o trío Sandra Barrios en 'GH DÚO'

Sandra Barrios, concursante oficial de 'GH DÚO': "Estoy muy nerviosa"

La tentación llegará a 'GH DÚO' con la entrada de Sandra Barrios en la casa el próximo jueves 15 de enero. Pero ¿quién acompañará a Sandra? ¿Formará una pareja? O por el contrario ¿formará un trío? No te pierdas la respuesta a la gran incógnita en la gala del jueves a partir de las 21:45h, en Telecinco.

Fue Ion Aramendi el que soltó el bombazo de que Sandra se convertiría en concursante oficial de esta edición, pero la participante de ‘La isla de las tentaciones 9’ lo tenía muy claro: "A mí con ninguna, me gustaría entrar sola", confesaba sobre si le gustaría entrar con alguien o no. Pronto lo descubriremos, en el próximo programa de 'GH DÚO' ¡No te lo pierdas!