Los próximos lunes, martes y miércoles (21:45h) en Telecinco, triple entrega del debate final conducida por Sandra Barneda, en la que los protagonistas se reunirán en el plató para revelar qué ha sucedido con ellos desde sus reencuentros y anunciar giros inesperados

Con una media del 16,2% y 1.311.000 en sus emisiones de prime time, el formato ha liderado ampliamente su franja de emisión con 4,6 puntos de ventaja sobre la siguiente opción, ha crecido hasta el 23,2% en TC situándose como el programa con mejor dato de la temporada y ha firmado un espectacular 36,9% entre los jóvenes de 16-34 años

El lunes (21:45h), en la primera parte del debate final, se revelará una infidelidad por parte de una de las participantes, que podría romper definitivamente una de las parejas que acabó unida el último reencuentro; y se abordará un posible encuentro secreto entre uno de los protagonistas y una participante de la octava edición

Dos meses después de sus reencuentros, los protagonistas de ‘La Isla de las Tentaciones’ se reunirán por última vez en plató para resolver cuentas pendientes, hacer sorprendentes revelaciones y anunciar giros inesperados en sus relaciones en ‘El Debate Final de las Tentaciones’, programa que pondrá punto final a la novena edición con una triple entrega que Sandra Barneda conducirá en Telecinco el próximo lunes 19, el martes 20 y el miércoles 21 de enero a las 21:45h.

La edición producida en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) finaliza como la segunda con mejor share del formato desde 2021, como el formato de prime time preferido de los jóvenes y con un gran consumo en digital, convirtiéndose en lo más visto de los soportes digitales de Mediaset España y superando nuevamente los 1.000 millones de visualizaciones en redes sociales.

Dos ‘bombazos’ y la posibilidad de cerrar heridas, el lunes

Dos ‘bombazos’ y la posibilidad de cerrar heridas para algunos de los protagonistas. En la primera parte de ‘El Debate de las Tentaciones’ que Telecinco emitirá este lunes 19 de enero (21:45h), se revelará una infidelidad cometida por una de las participantes de la presente edición, un desliz que podría romper definitivamente una pareja que acabó unida del último reencuentro.

Además, se abordará un giro inesperado: un participante de la novena edición habría pasado una noche con una protagonista de la octava. Por otro lado, Sandra y Juanpi volverán a verse para tratar de cerrar heridas después del tenso cara a cara cuatro meses después de las hogueras finales. Juanpi desvelará si mantiene su relación con Mara y Sandra actualizará cómo ha evolucionado su historia con Andrea en las últimas semanas.

Con un estratosférico 36,9% en jóvenes

‘El Debate Final de las Tentaciones’ podrá el broche de oro a un nuevo éxito del formato. Tras nueve ediciones emitidas, estos son los hitos de la entrega que se acerca a su fin:

En televisión:

Con una media del 16,2% y 1.311.000 espectadores en sus 12 emisiones en prime time , ‘La Isla de las Tentaciones 9’ se sitúa como la segunda edición con mejor share desde ‘La Isla de las Tentaciones 3’ .

en sus 12 emisiones en , ‘La Isla de las Tentaciones 9’ se sitúa como la . Lidera ampliamente su franja de emisión con 4,6 puntos de ventaja sobre la siguiente opción y crece hasta el 23,2% en el target comercial , situándose como el programa con mejor dato de la temporada en este segmento de todas las cadenas.

sobre la siguiente opción y crece hasta el , situándose como el en este segmento de todas las cadenas. Es el formato de prime time de mayor éxito entre los jóvenes , con un espectacular 36,9% en 16-34 años .

, con un . También lidera en menores de 65 años , con un 28,9% en 25-44 años , y en 10 de los 15 mercados autonómicos , con especial seguimiento en ‘Resto’ (22,3%), Castilla-La Mancha (19,5%), Andalucía (19,3%), Murcia (18,9%), Navarra (17,4%), Madrid (16,7%) y Comunidad Valenciana (16,3%) .

, con un , y , con especial seguimiento en . El formato ha experimentado una tendencia ascendente hasta alcanzar su récord de la edición en plena recta final, el pasado 7 de enero, con un 20,1% y 1.485.000 .

en plena recta final, el pasado 7 de enero, con un . En sus 28 emisiones de access prime time de lunes a miércoles (incluyendo ‘La Isla de las Tentaciones Express’), ha alcanzado una media del 11,1% y 1.420.000, mejorando más de un 60% (+4,2 puntos) el promedio registrado en la franja respecto al mismo periodo (del 4 de noviembre de 2024 al 15 de enero) del año anterior.

de lunes a miércoles (incluyendo ‘La Isla de las Tentaciones Express’), ha alcanzado una media del (+4,2 puntos) el promedio registrado en la franja respecto al mismo periodo (del 4 de noviembre de 2024 al 15 de enero) del año anterior. Desde su estreno y hasta el pasado miércoles, acumula con todas sus emisiones un total del 18.848.000 espectadores únicos, el 40,1% de la población.

En digital:

Es el formato más consumido en los soportes digitales de Mediaset España durante su periodo de emisión, con un incremento del 56% en sus emisiones en directo respecto a la edición anterior.

En redes sociales ha vuelto a superar los 1.000 millones de visualizaciones del contenido publicado en sus perfiles oficiales, que superan los 4,5 millones de seguidores, con 2,1 millones en Instagram y 1,4 millones en TikTok.