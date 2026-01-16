Marta Peñate presentará 'Tentaciones Privé' en Mediaset Infinity

Marta Peñate estará al frente del cara a cara definitivo entre los protagonistas de esta edición de 'La isla de las tentaciones'

'Tentaciones Privé' tendrá diez entregas y dos protagonistas de 'la isla' se enfrentarán en cada una de ellas

‘La isla de las tentaciones 9’ ha llegado a su fin, pero las hogueras siguen más encendidas que nunca en Mediaset Infinity. La plataforma estrena el próximo 28 de enero, en exclusiva y de forma gratuita, ‘Tentaciones Privé’, un nuevo videopodcast que estará presentado por Marta Peñate y en el que disfrutaremos de reencuentros de alto voltaje.

En República Dominicana y de la mano de Sandra Barneda, hemos vivido hogueras que nos han dejado sin aliento, huidas épicas, amor en todas sus variedades, enfrentamientos de lo más tensos y reencuentros impactantes. Sin embargo, aún quedan cuentas pendientes y todas ellas se resolverán en este programa que estará producido por Cuarzo.

Qué es ‘Tentaciones Privé’, el nuevo videopodcast de Mediaset Infinity

‘Tentaciones Privé’ es un videopodcast de diez entregas que se emitirá con periodicidad semanal y que podremos ver cada miércoles en exclusiva en Mediaset Infinity. En cada episodio, dos protagonistas de la última edición de ‘La isla de las tentaciones’ se enfrentarán a un repaso de su historia en el programa y protagonizarán un careo en el que darán respuesta a todas las incógnitas que se quedaron sin resolver.

No cabe duda de que la tensión estará asegurada, pero hay que decir que los participantes de ‘La isla de las tentaciones 9’ que acudan al programa de Marta Peñate no estarán solos. Cada uno de ellos estará acompañado por un defensor que intervendrá en los momentos de mayor tensión con el objetivo de mediar o echar más leña a la hoguera.

En ‘Tentaciones Privé’ no quedará ni una sola duda por resolver y, por ello, el programa estará compuesto por secciones que ayudarán a exprimir al máximo a cada uno de los invitados. Habrá preguntas rápidas, juegos de verdadero o falso, harán frente a la pregunta más dolorosa de su rival, opinarán sobre tramas de otros compañeros y darán consejos a los futuros participantes del programa que se emite en Telecinco.

Además, el videopodcast contará con el encargado de las redes sociales de 'La isla de las tentaciones', Asier Montaño. para avivar aún más el fuego con sus informaciones y preguntas bomba.

En ‘Tentaciones Privé’, todo puede pasar, ya que la actualidad del universo de las ‘tentaciones’ está siempre viva. Todo puede dar un giro radical en cualquier momento y podríamos ver a algún participante abandonar el plató y hasta huir por los pasillos de Mediaset, como quien corre a buscar la entrada a una villa. ¡Tan real como la vida misma!

Marta Peñate estará al frente de ‘Tentaciones Privé’

Marta Peñate es, sin duda alguna, uno de los rostros más reconocidos del mundo de los reality shows. Ha participado en numerosos programas como ‘Gran Hermano 16’, ‘Supervivientes’, ‘Supervivientes All Stars’ o ‘La isla de las tentaciones’, donde dijo adiós a su relación de más de una década con Lester Duque.

Toda esta experiencia, sumada a su carisma y su rapidez, hace que el papel de presentadora de ‘Tentaciones Privé’ le venga como anillo al dedo. Estamos seguros de que no va a poder evitar mojarse y que no va a dudar en opinar en cada uno de los enfrentamientos que se produzcan entre las estrellas de ‘La isla de las tentaciones 9’.

Así que, recuerda, a partir del miércoles 28 de enero, tienes una cita con Marta Peñate y las dos estrellas de ‘La isla de las tentaciones 9’ que protagonizarán el careo de cada semana de ‘Tentaciones Privé’. ¿Te lo vas a perder? ¡Esto promete!