Mayeli no ha tenido una primera hoguera de 'La isla de las tentaciones 9' nada fácil. La pareja de Álvaro ha visto imágenes en varias ocasiones y en una de ellas, Mayeli ha tenido que soportar la afinidad y feeling que tienen Álvaro y Érika en 'Villa Montaña', dos viejos conocidos que se reencontraron para sorpresa de todos y que parece que no han tenido problema en juntarse de nuevo en esta aventura. Y su reacción no se ha hecho esperar.

Masajes, palabras al oído, confesiones inesperadas, caricias... "¡Qué estás haciendo Álvaro, por dios!", ha dicho una Mayeli rota mientras veía la tablet. Y es que hay que recordar que Álvaro le puso los cuernos a Mayeli con Érika, por lo que la ecuatoriana pero afincada en Madrid tiene mucho miedo a que haga lo mismo, pero esta vez en el reality más famoso de la televisión.

En una de las imágenes, parece que Álvaro y Érika se juntan y, tras interpretar Mayeli que "se besan", esta se va de la hoguera muy indignada y entre lágrimas: "Que me voy, yo me piro de aquí. ¡Que no! Que me voy a mi casa, se han besado en la primera hoguera".

En imagen, una Mayeli corriendo fuera de la hoguera sin un rumbo fijo: "¡Por qué me hace esto!", dice una Mayeli que se tira al suelo, rota por completo y repitiendo una y otra vez "¿por qué?". Tras el abandono de hoguera de Mayeli, Sandra Barneda ha anunciado que no había más imágenes para ella y que tenía que continuar, a pesar de que no estuviera.

Las lágrimas de Mayeli al ver las imágenes de Álvaro

Sin duda, la primera hoguera de Mayeli ha estado marcada por su fuerte reacción al ver que Álvaro le ha dado su primera cita a nada más y nada menos que Érika. La ecuatoriana de nacimiento ha estallado por completo, dándole un contundente golpe a la 'tablet' y rompiendo a llorar: "Mira que se lo dije...".

Tras este golpe, Sandra Barneda ha tenido que recolocar la 'tablet' para que Mayeli viera, al completo, ese encuentro entre Álvaro y Érika en forma de cita: "Si has caído una vez puedes caer más veces", le dice en un momento dado Érika a Álvaro, a lo que este sonríe. Sobre por qué cree que Álvaro ha elegido a Érika para tener su primera cita, Mayeli se ha mostrado muy indignada: "Me mintió... sí le gusta".

Las imágenes nos se han acabado ahí. En imagen, Álvaro dejándose llevar en su villa con alguna que otra tentadora. Y Mayeli, peor todavía que antes. Lo que está claro es que la cosa va más rápido de lo que nos pensábamos. Habrá que esperar para ver si alguno de los dos cae en la tentación... o por el contrario, resiste a ella.