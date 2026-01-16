Cele Martínez ha tenido un contratiempo mientras realizaba el corte de peso en 'The Ultimate Warrior'

Cele Martínez es una de las dieciséis concursantes que ha tenido que enfrentarse al corte de peso en ‘The Ultimate Warrior’, el reality de MMA de Mediaset Infinity. La guerrera, que era una de las que más peso tenía que bajar para ajustarse a las normas de su categoría, se ha dejado la piel para superar la prueba y ha sufrido un contratiempo en el intento.

Mientras intentaba recortar el peso para ajustarse a lo que se pide en su categoría de MMA, ha tenido un percance que le ha hecho frenar en seco el corte de peso. Todo ha ocurrido cuando se encontraba haciendo ejercicio para sudar y se ha visto obligada a parar cuando su cuerpo ha hablado pro ella.

Cele Martínez y su percance en el corte de peso

Cele Martínez fue avisada dos días antes del arranque de ‘The Ultimate Warrior’ de que era participante y, por ello, no pudo prepararse el corte de peso, tal y como ella explicaba en la casa a sus compañeros. Sin embargo, eso no le eximía de tener que ajustarse a las cifras que se dictan en las normas de esta disciplina deportiva.

Por ello, como el resto de sus compañeros, ella también ha tenido que dejar de ingerir alimentos durante varias horas con el objetivo de rebajar su peso. Ha sido mientras hacía ejercicio con Jorge Climent cuando ha sufrido un percance. De repente, ha empezado a encontrarse mal y ha tenido que marcharse.

“He tenido que parar un momento para devolver porque me sentía mareada. El corte de peso es lo peor que existe en la vida de los competidores. Es horrible”, declaraba. Al rato de esa escena en la que se encontraba indispuesta, el entrenador ha querido sentarse con ella para preocuparse por su salud y darle un importante consejo.