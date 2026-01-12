Cuánto pesan los luchadores de 'The Ultimate Warrior'

Los concursantes de ‘The Ultimate Warrior’ se preparan para la dura prueba del pesaje

La segunda edición de ‘The Ultimate Warrior’ ha arrancado fuerte en Mediaset Infinity. Nada más empezar el reality, los participantes han tenido que enfrentarse al famoso ‘pesaje’, donde todos ellos han tenido que pasar por la báscula para descubrir si están en el peso adecuado para competir en su categoría de MMA.

Franco Tenaglia, Michel Martínez y Lewis King, Abenohara Navarro y Sara Viétez, entre otros, han hecho el corte de peso para saber si cumplían con el que es uno de los requisitos primordiales para la competición: “Como no deis el peso, habrá consecuencias”, advertía Deif, uno de los miembros de The Black Panther.

Los concursantes de ‘The Ultimate Warrior’ se enfrentan al corte de peso

Antes de que los participantes se subieran a la báscula, Misho advertía que el corte de peso iba a ser uno de los momentos más duros de toda la experiencia, pero aclaraba que iban a estar en todo momento controlados por Carlos Ayuso, un profesional que iba a supervisar todo este procedimiento para garantizar el bienestar de los concursantes.

Los entrenadores de cada equipo han explicado que los guerreros debían dar un peso concreto, pero que podían excederse hasta un máximo de 500 gramos. En el caso de los chicos, tenían que ajustarse a los 70,3kg y podían llegar hasta los 70,8kg, mientras que las chicas tenían que estar en 52,2 y llegar, como máximo, a los 52,7.

Durante el pesaje, muchos de los participantes no han dado el peso y tendrán que trabajar duro durante los próximos días para lograr ajustarse a los requerimientos. ¿Quieres saber quiénes han sido los que no han pasado el corte de peso? Descúbrelo en el vídeo que encabeza esta noticia.

Los guerreros se emocionan despidiéndose de sus familiares

Otro de los momentos más complicados en el estreno de ‘The Ultimate Warrior’ ha sido el de las despedidas. Cada uno de los participantes ha tenido cinco minutos para comunicarse con sus familiares y despedirse de ellos antes de dejar el teléfono móvil para meterse de lleno en el reality y centrarse en la experiencia.

Como no podía ser de otra manera, los concursantes se han mostrado muy emocionados y algunos de ellos no han podido controlar las lágrimas, como ha sido el caso de Abenohara ‘La Jefa’ y Tania ‘Valquiria’, que se han derrumbado al despedirse de sus seres queridos.