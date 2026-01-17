Antía Troncoso 17 ENE 2026 - 20:01h.

La lucha por hacerse con la suite de ‘GH DÚO’, una estancia especial en la casa llena de privilegios, ha sido motivo de disputas entre los concursantes, quienes durante la gala del pasado jueves tuvieron que comer pimientos picantes para vivir en ella. Durante la prueba, John Guts tuvo un gesto con sus compañeras de trío, Carmen Borrego y Belén Ro, que no gustó nada a Raquel Salazar produciéndose más tarde un tenso enfrentamiento entre ellos que ha hecho explotar a Noemí Salazar en sus redes sociales.

La madre de la exconcursante de ‘GH VIP 7’ acusó a John de ser mal compañero con Carmen Borrego y Belén Ro. Y es que ambas se negaron “por motivos médicos” a comerse los pimientos picantes, ante esto, Jorge Javier propuso al concursante tomarse, aparte del suyo, los dos pimientos de sus compañeras para continuar en la lucha por la suite.

Sin embargo, el mexicano se negaba rotundamente y decía que si se tomaba todos los pimientos de su trío quería la suite para el solo. Un comportamiento por el que Raquel Salazar lo tachaba posteriormente de ser un mal compañero. “Te has querido hacer el machote diciendo que te podías comer todos los chiles y no te los hubieras comido”, le decía la concursante a John.

“No puedes decir que tú solo en la suite, eso es muy poco compañero. Tú aquí has venido a entretener y que tu forma de entretener sea siendo un canalla no lo respeto”, le reprochaba Raquel Salazar a al mexicano que, muy molesto, por las palabras de su compañera le replicaba: "Yo no respeto que me ofendas". "No te he ofendido canalla no es nada malo”, contestaba la concursante, a lo que John le decía que "en su país si es una ofensa". "Estás en España, cuando vayamos a México me dices lo que no puedo decir en México", respondía ella.

Noemí Salazar defiende a su madre y carga duramente contra John Guts

Tras esta disputa entre los concursantes, Noemí Salazar, hija de Raquel, estallaba en sus redes sociales y cargaba duramente contra John Guts en defensa de su madre: "Mi madre todo lo dice a la cara, él va de sincero, pero a la cara no dice nada, todo por detrás. Luego va de "buen jugador", ponía la exconcursante de 'GH VIP 7' en una historia de Instagram en la que compartía un vídeo de la discusión de su progenitora con el mexicano.

En cuanto a que John se haya sentido ofendido porque Raquel lo llamase "canalla", Noemí Salazar daba la razón a su madre: "Eso es, estás en España y en España no es nada malo decirle canalla". Además, añadía: "Y este quién se cree que es diciendo que mi madre nunca irá a México. La está poniendo todo el día de inculta, y él va de superior, pero valores poquito".