El que fuera presentador y modelo le cuenta su día a día a su compañera Belén Rodríguez

Mientras realizan la prueba, los concursantes de 'GH DÚO' han encontrado un buen momento para conocerse más, el que has podido seguir en el minuto a minuto del reality, después de estos primeros días de convivencia cada vez se abren más con sus compañeros y nos dejan saber detalles de su vida fuera, lejos de la televisión, como bien ha hecho Carlos Lozano con Belén Rodríguez.

La periodista preguntaba al que fuera presentador y modelo por cómo es un día a día en su vida. Y este desgranaba desde se levanta hasta que se acuesta qué es lo que hace, con detalles que nunca había contado.

Desde la hora a la que se levanta, pasando por lo que hace en casa hasta que se marcha con su socio a la granja, volviendo a casa antes de comer, momento en el que hace algo que "le encanta" como bien asegura y que comparte con Belén Rodríguez: "A mí también, yo cuando puedo me encanta".

Pero su día no acaba aquí, vuelve a marcharse de casa otra vez a la granja, momento en el que "vive la mejor parte" de este proceso en el campo, tras el que vuelve a casa, relatando lo que hace este tiempo hasta que se mete en la cama y haciendo una reflexión: "Para mí es una vida divina".

