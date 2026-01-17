Anita Williams llora desconsolada al recordad a Montoya: "Mi corazón estaba roto y él me lo curó"

GH DÚO 17 ENE 2026 - 09:57h.

La última madrugada en la casa de 'GH DÚO' ha dejado un momento que tiene como protagonista a Anita Williams. La catalana, que ha hecho buenas migas con Sandra Barrios, aprovechaba el silencio de la casa (ya todos dormían) para compartir con su compañera de concurso sus sentimientos hacia José Carlos Montoya.

Anita, con lágrimas en los ojos, le reconoce a Sandra que sigue enamorada de él pese a los últimos encontronazos que han protagonizado. Anita, que no pierde la esperanza de recuperar su historia de amor, opina que el de Utrera también está enamorado de ella aunque le cueste admitirlo: "Pero nos hemos expuesto mucho, y no nos han parado de preguntar, eso no ayuda".

Anita no entiende por qué Montoya se muestra tan distante con ella y confiesa algo que hizo el sevillano justo antes de entrar ella en la casa de Tres Cantos y que le ha dolido profundamente: "No me dijo ni que me vaya bien ni me deseó suerte ni nada al entrar aquí".

Para Anita Williams solo existe un hombre: Montoya

El momento culmen de la conversación, y en el que Anita rompía a llorar desconsoladamente, llegaba cuando la catalana le contaba a Sandra Barrios lo que significa su ex para ella:

"Para mí ya pueden pasar hombres... Después del padre de mí hijo yo le di a él mi corazón, que estaba roto, y él me lo curó entero. Es la única persona que yo he pensado que me moriría a su lado. Yo sé que me equivoqué, pero estoy con la conciencia tranquila después de haberme equivocado. Yo siempre le voy a desear la felicidad, pero no puedo hacer nada".

