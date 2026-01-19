Patricia Fernández 19 ENE 2026 - 00:07h.

Los posicionamientos llevan a Sandra Barrios y a Carlos Lozano a tener un tenso momento en la casa de Tres Cantos

La cosa está que arde en la casa de Tres Cantos y es que no faltan los enfrentamientos entre los concursantes de 'GH DÚO', lo que se trasladaba a los primeros posicionamientos de la edición, a los que no les faltaban tensión.

Sandra Barrios era la primera en posicionarse con los nominados poniéndose detrás de Carlos Lozano, el que prefiere que sea el expulsado de 'GH DÚO' y daba sus argumentos: "No he hablado con él, defiende cosas indefendibles cuando él y su amiga hacen lo mismo. No he tenido ninguna relación con él y me gustaría cómo actúa Cristina cuando no esté él".

El posicionamiento de Sandra hace reaccionar a Carlos Lozano

El que fuera presentador y modelo aseguraba que cree que es el porcentaje más bajo y no entendía el motivo de su compañera para ponerse detrás de él: "Me parece muy bien, pero no la conozco. He sido muy amable contigo, ¿no? Pero si no le caigo bien, pues ya está". Momento en el que Cristina no entendía de dónde se había sacado los insultos que la participante de 'La isla de las tentaciones 9' les había atribuido a ambos y Sandra respondía con un "del orto me los he sacado".

Lo que no gustaba nada a Carlos Lozano: "Qué feo y qué sucio hablar así". Y Sandra no se callaba: "Lo he aprendido aquí". Pero Belén Ro también reaccionaba ante esto: "Qué maravilla que nos llame la atención la mala educación de los demás y no la propia".

Y aunque Carlos Lozano decía asumir este posicionamiento aunque quería apuntar algo más: "Qué te voy a contar, donde no hay no busques".

Carlos Lozano, contra Sandra y Manuel

Cuando llegaba el turno de Manuel y se posicionaba detrás de Carlos Lozano: "Es la persona más falsa que hay en la casa, tiene doble clara, con la bestia televisiva me aburro". Y este quería decir algo más a Sandra antes de contestar a su compañero: "Desde que entró en la casa no sabía ni que estaba, no se la ve".

"Más vale que Manuel cambie un poco de argumento, tú no puedes decir a la gente que es falso y no dar pruebas", añadía Carlos para contestar a Manuel y se generaba tensión entre ambos, que no cesaba cuando Sandra tomaba la palabra: "Prefiero que no se me vea a ser una persona cuando estamos en directo y otra cuando no lo estamos, dentro de una hora me vuelves a contestar cuando pienses los argumentos".