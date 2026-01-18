Pedro Jiménez 18 ENE 2026 - 23:27h.

Además, los concursantes se han saltado de nuevo las normas robando en el tema comida: te contamos todos los detalles

La situación en la casa de Tres Cantos es límite. Una brutal bronca entre Cristina Piaget y el resto de concursantes ha puesto las cosas muy difíciles en la convivencia, haciendo estallar todo por los aires y, tras todo lo que se han dicho en una serie de broncas que han venido dadas casi de manera simultánea, Ion Aramendi se ha visto obligado a conectar con ellos en directo durante la gala de este domingo para frenar en seco las "imperdonables faltas de respeto" que ha habido. Y, por si fuera poco, los concursantes se han vuelto a saltar las normas, algo que también les ha sacado el presentador, dándoles un toque de atención al respecto.

El desencadenante de todo era una decisión que Cristina Piaget tomaba junto a su 'pareja de baile', Carlos Lozano, indicándole que cogiera toda la comida y la guardase por si "les roban la comida": "Hay que empezar a reaccionar. Ya verás como va a haber más de un hurto", ha señalado Carlos Lozano, ante un contundente "no me fío de nadie. A sobrevivir" de Cristina Piaget. Tras este intercambio de palabras gestando una clara estrategia a ojos del resto, estos han actuado y han cogido de las provisiones de todos sus propias raciones.

Un movimiento que rápidamente ha sido visto por Raquel Salazar, que se levantaba junto a Sonia Madoc y más concursantes para evitar que siguieran cogiendo comida: "Aquí no vamos a permitirlo. Es muy fuerte". Raquel Salazar era una de las que más fuerte reaccionaba: "Esto lo voy a hacer yo. Come m*****". La casa rápidamente se ha visto envuelta en un tenso enfrentamiento por la comida: "Todo al petate", diría Antonio Canales, consciente de que se la jugaban y mucho en un tema que está trayendo mucha cola en esta edición de 'GH DÚO'. "Se ha levantado la guerra", se escuchaba decir en la casa.

Los concursantes se vuelven a saltar las normas

Aparte de que todos se pusieran a acaparar comida, Carmen Borrego y Belén Ro decidieron, en un momento dado, asaltar la suite y la cocina, cogiendo del frigorífico todos los alimentos que quisieron de manera indiscriminada, dándole igual incumplir las normas y las posibles sanciones.

Y tras ver la dinámica que había cogido la casa, algunos concursantes como Manuel González intentarían poner un poco de sentido común y hacer ver a sus compañeros la contradicción en la que estaban cayendo: hacer lo mismo que le criticaban a Cristina Piaget, robar comida. No obstante, los mayores implicados mostraban sus diferencias ante las palabras del andaluz, asegurando que no iban a ser menos si la modelo lo había hecho antes sin pensar en el resto ni en las consecuencias que aquello traería.

La casa estalla por los aires

Pero lo peor estaba por llegar: la casa estallaría por completo ante la negativa de Cristina Piaget a hacer una de las pruebas semanales, con algunos como Antonio Canales implicado en este tremendo enfado y Anita Williams derrumbadísima y yéndose del salón, totalmente fuera de sí.

El toque de atención de Ion Aramendi

Ante todo esto, Ion Aramendi se ha visto obligado a intervenir y ha conectado con los concursantes en pleno directo y durante la gala para darles un mensaje de "respeto", uno de los principales lemas del ecosistema 'Gran Hermano' y de Telecinco: ¡dale play al vídeo y no te pierdas cómo ha sido este momento!