Mario Jefferson se pone en el papel de cupido e intenta unir a dos de sus compañeros de 'GH DÚO'. El cantante, con muchas ganas de que se forme el primer romance de la edición, pregunta a Anita Williams sobre Andrea Sabaniti. Y es que el concursante piensa que entre ellos dos podría surgir algo más que una amistad y le ha preguntado a la catalana al respecto.

En la última gala, Sandra Barrios, exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9', hacía su gran ingreso a la casa como concursante oficial de esta edición. Durante la noche, la gaditana conocía a las otras dos personas que iban a concursar a su lado, formando un nuevo trío en el programa.

Eran Juanpi Vega y Andrea Sabaniti, expareja y extentador de Sandra Barrios, quienes se sumaban a la convivencia junto a ella. Los tres protagonizaron un tensísimo reencuentro antes de juntarse con el resto de sus compañeros en la casa de Tres Cantos.

Anita Williams, sobre Andrea Sabaniti en 'GH DÚO': "Es cariñoso y me trata bien, pero..."

En estos primeros días del nuevo trío en la casa, Andrea Sabaniti ha levantado muchas pasiones entre algunos concursantes por su atractivo físico. Un tema sobre el que hablaba Mario Jefferson en la cocina con Anita Williams, mostrando su interés porque entre ella y el italiano pueda darse un acercamiento amoroso: "¿Cuándo te vas a liar con él?", le preguntaba el cantante a le exnovia de Montoya.

"Jamás", contestaba inmediatamente la exparticipante de 'LIDLT 9'. "Líate con él, hazlo por mí", le soltaba el cantante a su compañera para seguidamente darle las razones por las que cree que serían un buen match: "Los dos tenéis un hijo, los dos sabéis italiano... Es muy majo, muy amable, está moreno, tiene la piel perfecta..."

Anita le daba la razón y añadía: "Eso sí, es cariñoso, atento..." Algo que hacía que Mario le volviese a pedir que se liase con él y, en esta ocasión, la concursante se negaba mientras esbozaba una sonrisa: "Ahora, dímelo sin reírte", le decía el cantante. "Mi corazón está cerrado", explicaba la exnovia de Montoya, a lo que su compañero contestaba: "No hace falta que entregues el corazón, pero te puedes dar un besito".

A continuación Mario le pedía a Anita que diese los puntos positivos que le veía a Andrea y esta contestaba: "Me trata bien, está atento, pero no me voy a liar". "¿No ves? Todo positivo", le decía el cantante. Mario seguía añadiendo más puntos en positivo al italiano y, al decir que este era emprendedor, la catalana señalaba que eso es lo que más le gusta en un hombre.

