Las primeras nominaciones de esta frenética cuarta edición que estamos viviendo de 'GH DÚO' sacaron a la palestra a una colaboradora cuyo concurso está generando todo tipo de reacciones desde que atravesó las puertas de la casa de Tres Cantos. Su nombre es Carmen Borrego, sin duda, una -si no la que más- de las concursantes estrella de este reality de Telecinco. No obstante, como vemos en alguna que otra ocasión, a la hija menor de las Campos se le hace a veces cuesta arrriba su participación. De hecho, en la parte de Infinity que 'GH DÚO' ha emitido antes de su emisión en Telecinco, José María Almoguera ha revelado lo que más le está costando a su madre desde que comenzó su aventura.

El este domingo colaborador en el plató de 'GH DÚO', en calidad de defensor de Carmen Borrego, José María Almoguera, ha señalado que quiere que su madre continúe: "Está como casi todo el mundo, tirándose de los pelos... todavía tiene mucho que enseñar y mucho que dar. No está siendo ella misma. Le está costando adaptarse".

Ante la pregunta de Ion Aramendi sobre si el paso de Carmen Borrego por 'GH DÚO' está siendo muy "influido por su compañera de trío Belén Ro", José María Almoguera no cree que eso sea así: "La situación le está sobrepasando en general. No lo está llevando como creía que lo iba a llevar. Echa mucho de menos el exterior".

Además, Almoguera ha desvelado que la comida es uno de los puntos que más bajones le está provocando: "El sueño... y la comida. Tiene el problema de la vesícula, que le fastidia un poco más".

Por otro lado, José María Almoguera cree que el resto de sus compañeros no se lo están poniendo fácil y señala a John Guts, aludiendo a la prueba de la pasada gala en donde se tenían que tomar unos chiles y Carmen Borrego, junto a otros concursantes, decidieron no hacerlo por diferentes motivos: "No puede hacerla y que un mexicano se niege a comer un chile... le echarían de su país".