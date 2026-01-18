GH DÚO 18 ENE 2026 - 12:28h.

Sandra saca a la luz lo que Juanpi hizo en el pasado para acusarle de mentiroso

Sandra y Juanpi se encuentran en plena adaptación tras su entrada en la casa de 'GH DÚO' el pasado jueves. La expareja de 'La isla de las tentaciones 9' forma un trío junto a Andrea, el tentador favorito de ella, con quien inició un romance al terminar el reality de parejas. Pero parece que hay capítulos que no se han cerrado entre ellos y Sandra y Juanpi han tenido un sonado choque sacando a la luz ciertos comentarios y actitudes.

Parece que Sandra no olvida el hecho de que Juanpi dijese en el casting de 'La isla de las tentaciones' que le había sido infiel a su novia (cosa que ella descubrió mientras participaba en el reality presentado por Sandra Barneda) y este tema ha salido a la luz durante la convivencia que están manteniendo junto a sus compañeros. Sandra le echa en cara a Juanpi que contó esta infidelidad en el casting porque, simplemente, quiere televisión.

Sandra le echa en cara a Juanpi el comentario sobre su infidelidad

Juanpi le confiesa a sus compañeras la razón por la cual decidió destapar esta infidelidad en el casting (como ya ha explicado en anteriores ocasiones, lo hizo porque temía que la chica con la que se enrolló lo contase, entonces él decidió adelantarse), pero Sandra, muy atenta a esta conversación, interrumpe para pedirle a su exnovio que cuente la verdad: "Lo hiciste porque querías que nos cogieran para ir a 'La isla' sí o sí", le echa en cara ella.

"Te ríes porque es así. Lo intentaste con tu exnovia y no pudiste y conmigo dijiste 'pues suelto todo lo que me dé la gana, dejo a esta por los suelos y nos cogen sí o sí porque va a haber trama en nuestra relación. Si tú no cuentas lo de los cuernos, nuestra relación era normal. Cuéntalo, querías venir a la tele sí o sí, por eso te odio", añade Sandra, visiblemente molesta. Además, también le echa en cara que le dijese "te amo gorda" después de soltar eso ante las cámaras.

Juanpi se defiende alegando que no se acostó con esa chica, sino que solamente fueron besos, pero Sandra ya no le cree porque, según ella, "unos días son besos, otro día es 'le toqué el culo'...". "Se ha tirado toda 'La isla de las tentaciones' mintiendo, mintiendo y mintiendo... Pues ahora, mientras esté yo aquí, mentir no va a mentir", sentencia Sandra.

