GH Dúo, en directo: Cuentas pendientes
MadridArranca una noche clave en la casa. Tras una semana intensa, marcada por estrategias cruzadas, tensiones latentes y alianzas que empiezan a resquebrajarse, los concursantes se enfrentan al especial de los domingos: Cuentas pendientes.
Nada queda en el aire cuando llega el momento de ajustar cuentas, mirar atrás y decir lo que durante días se ha callado. Las emociones pesan tanto como las palabras en una gala decisiva. Aquí te contamos, minuto a minuto, todo lo que ocurra en una noche en la que todo puede cambiar.
Sigue con nosotros el minutado de la gala
Protocolo de salida
Carmen activa el protocolo de salida. Asegura que tiene una vida fuera y que no tiene ganas de llorar, pero sí de marcharse. Dice que no está a gusto, que no quiere seguir y que no sabe estar en la casa. A este argumento se suma también Belén, aunque en su caso con matices: ella quiere continuar, pero solo si es junto a Carmen. Todo apunta a que la posibilidad de que ambas sigan adelante juntas es, a estas alturas, complicada.
Salva
El jueves tendrá lugar la primera expulsión y hoy uno de ellos saldrá definitivamente de la lista de nominados. Los votos son decisivos y la participación del público, fundamental.
Los concursantes charlan con normalidad, pero desde fuera todo parece cargado de segundas lecturas cómo dice Antonio. Aún no ha pasado nada y, sin embargo, ya parece que ha pasado de todo. Así arranca la noche de Cuentas pendientes.