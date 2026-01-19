Pedro Jiménez 19 ENE 2026 - 01:22h.

Los primeros posicionamientos de 'GH DÚO 4' han dado su pistoletazo de salida este domingo, en la segunda gala de 'Cuentas pendientes' que Ion Aramendi ha presentado en Telecinco desde las 21:45 horas. Pues bien, la tensión no ha tardado en aparecer, con Raquel Salazar y Cristina Piaget protagonizando una agitada bronca que ha obligado al Súper a intervenir y entrar en pleno directo, pronunciando unas palabras muy parecidas a las que Ion Aramendi había tenido instantes antes.

Y es que si hay algo que ha desatado que el Súper haya irrumpido en plena gala ha sido el momento de tensión que Cristina Piaget y Raquel Salazar han mantenido, después de que esta última se posicionara detras de la modelo: "Es la única persona que me ha faltado al respeto y que nos ha sacado de equicio. Me ha sacado la persona que yo no quiero sacar. Yo quiero ser buena y no quiero dar esa imagen. Quiero estar bien...". La madre de Noemí Salazar ha señalado, no obstante, que ha hablado con ella y la ha perdonado. Aún así, ha matizado que quiere que se vaya.

"Tiene razón en todo", ha dicho en tono irónico Cristina Piaget. "Ella no desquicia, no falta al respeto, no se mete con mi hijo. ¡Y yo por mi hijo mato!", ha señalado la actriz, destacando algunas de las frases que le ha dicho Raquel en la casa y que tiene grabadas en la memoria. "Está todo grabado", ha añadido esta. En plenas palabras de Cristina Piaget, Raquel Salazar, junto a más compañeros, se han puesto a cantar al unísono: "¡Es mentira, mentira...!".

Cristina Piaget se ha puesto a bailar siguiendo el resto de sus compañeros, tomándoselo con humor. Tras ello, ha vuelto a recalcar lo que le dijo Raquel Salazar en la casa y que provocó que esta se fuera rápidamente a enfrentarse a ella: "Dijo: 'Esta mujer está desquiciada desde que la parió su madre'. Con mi madre y mi hijo no se mete ni Dios".

En un momento dado, Cristina Piaget se ha enfrentado a Raquel Salazar cara a cara, después de que esta última asegurase que no se mete ni con madres ni con hijos: "¡Pues lo has hecho conmigo! ¿Y conmigo por qué? ¡Mentirosa! ¡Bruja!".

El Súper interviene en pleno directo de 'GH DÚO'

Al ver que la tensión se estaba adueñando en los primeros posicionamientos, el Súper se ha visto obligado a intervenir pronunciando las siguientes palabras: "Ion ha sido suficientemente claro para que los posicionamientos estén dentro del marco que os ha dicho que tiene que estar la convivencia en la casa", ha dicho el presentador de Telecinco, haciendo alusión a lo que acababa de decir el presentador instantes antes.

"Podéis tener opiniones distintas, pero vamos a hablarnos con respeto. Si una persona está hablando, ¿creéis que es respetuoso estar cantando? Pregunto. Si pensáis que es mantener el respeto hacia otra persona... pensad cuando vosotros sois esa persona. Sois mucho de utilizar frases hechas. Os digo: 'Veis la paja en el ojo ajena y no veis la viga en el vuestro'".

"Siempre pensamos que nosotros somos la víctima y nunca la persona que estamos ejerciendo la fuerza o la presión. Por favor. Vamos a seguir con los posicionamientos. Podemos pensar de manera distinta, pero hablar con respeto. Gracias", ha concluido el Súper.