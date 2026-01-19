Pedro Jiménez 19 ENE 2026 - 02:20h.

¿Estrategia? El movimiento de Juanpi desmarcándose del resto de sus compañeros y que dará que hablar y mucho en los próximos días

Este domingo han tenido lugar los primeros posicionamientos de 'GH DÚO'. Unos posicionamientos que nos han dejado algún momento que otro cargado de tensión y la intervención de una de las figuras más míticas del programa, en pleno directo y para sorpresa de los concursantes. Y también nos han dejado un inesperado gesto por parte de Juanpi, que apenas lleva una semana en la casa de Tres Cantos y un movimiento suyo en los posicionamientos dará que hablar y mucho en los próximos días.

Y es que llegaba el turno del andaluz y, mientras que el resto de sus compañeros se repartían entre Carlos Lozano y Cristina Piaget, con Sandra, Manuel y su hermana Gloria situados detrás de la estrella televisiva y Raquel Salazar, Anita, Sonia Madoc, Antonio Canales y Mario Jefferson detrás de la modelo, la expareja de Sandra se colocaba detrás de Carmen Borrego.

"Me voy a poner detrás de Carmen. No me cae mal, ya lo sabe. Pero me ha juzgado por un comentario que no dije", ha señalado Juanpi, ante lo que Carmen Borrego pronunciaba un sincero "ni me acuerdo". Pero las palabras de Juanpi no se acabarían ahí, siendo esta vez más tajante y directo en su explicación: "Aparte, creo que es la persona que menos aporta en la casa. Está todo el día en la cama y tampoco es que yo haya tenido mucha conversación con ella".

La reacción de Carmen Borrego

Carmen Borrego, visiiblemente impresionada con el posicionamiento de su nuevo compañero Juanpi, señalaría lo siguiente: "Respeto absolutamente la opinión de mi compañero. Creo que me conoce poco, lleva dos días... he estado, como toda la casa sabe, en malas condiciones. Y creo que el resto de los días no he estado en la cama. Pero voy a respetar siempre lo que piense cada uno de mis compañeros de mí. Porque soy así, nada más".