Miriam se ha rebelado contra la organización de 'The Ultimate Warrior' y sus formas no le han sentado nada bien a Cele

Miriam ‘Harley Quinn’ ha liderado un acto de rebeldía en la villa de ‘The Ultimate Warrior’. La peleadora se ha unido a las quejas de su compañero Franco Tenaglia y ha iniciado una protesta contra aquellos que se encargan de elaborar su menú diario. Harta de la calidad de la comida, ha realizado una acción que ha hecho estallar a Cele Martínez.

Las medidas de protesta de la participante han hecho que se formen dos bandos; los que estaban del lado de la ‘barbie’ de la casa y los que estaban en su contra. Pero ¿Qué es lo que ha ocurrido para que se forme una escena de máxima tensión en la casa?

Miriam y Cele protagonizan un enfrentamiento en ‘The Ultimate Warrior’

Las dos participantes del reality show de Mediaset Infinity han protagonizado un enfrentamiento por una acción de protesta de Miriam, más conocida como ‘Harley Quinn’. La peleadora ha decidido tirar por la ventana una bandeja llena de lechuga y a su compañera no le ha sentado nada bien.

“Yo quiero comer bien, pero hay formas y formas de decir las cosas”, ha declarado Cele, tras ver lo que había hecho su compañera. “Hay niños que no tienen ni para comer”, añadía. Unas palabras que no han sentado nada bien a Miriam, que no ha tardado en responder.

“Ahora vamos con la ética moral. Somos luchadores y exigimos nuestros derechos”, declaraba Miriam en un tenso rifirrafe que ha terminado con Cele abandonando la villa, visiblemente afectada y hecha un mar de lágrimas: “O salgo y doy una vuelta o exploto”, declaraba la participante nada más salir de la casa.

