Misho y Guanyar toman una difícil decisión en 'The Ultimate Warrior'

Los populares creadores de contenido Misho y Guanyar se han estrenado como presentadores de ‘The Ultimate Warrior’, el nuevo reality show de MMA que se emite en exclusiva en Mediaset Infinity, y ya en su primer día se han visto contra las cuerdas, ya que han tenido que tomar una complicada decisión.

Todo ha empezado cuando los presentadores han dado a los concursantes la bienvenida a la academia en la que tendrán lugar los entrenamientos: “Estáis en el templo que vio nacer a auténticas leyendas como los Topuria”, decía Misho, aclarando que una vez cruzaran la puerta del club sus vidas iban “a cambiar por completo”.

“Desde que los dieciséis crucéis esta puerta, no volveréis a ser los mismos”, declaraba Misho, a lo que Guanyar añadía: “Bienvenidos al templo del guerrero, bienvenidos a ‘The Ultimate Warrior’”. Una frase con la que han introducido la explicación de la mecánica del programa. Los presentadores han hablado de cómo será el concurso y han dado una información clave.

Misho y Guanyar se mojan en el estreno de ‘The Ultimate Warrior’

Los influencers han explicado en el primer programa de ‘The Ultimate Warrior’ cómo será la mecánica del programa y han detallado que los dieciséis concursantes iban a estar divididos en dos equipos, uno capitaneado por los hermanos Climent y el otro, por los The Black Panther, todos ellos auténticas eminencias de las artes marciales mixtas.

Ha sido tras hablar de la mecánica cuando Guanyar ha lanzado una propuesta a Misho y le ha pedido que se decante por uno de los dos equipos: “Quiero que te mojes”, decía el creador de contenido. Si quieres saber por qué equipo se ha inclinado cada uno, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.

Misho y Guanyar muestran la espectacular casa

Los dieciséis participantes del nuevo programa de MMA de Mediaset Infinity van a vivir durante diez días en una espectacular villa que han mostrado Misho y Guanyar en el estreno.: “Joder, vaya casoplón. Se nota que ha aumentado el presupuesto de Mediaset”, decían, con humor.