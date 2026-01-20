GH DÚO 20 ENE 2026 - 17:31h.

¡Una nueva tentación llega a 'GH DÚO'! ¿Quieres saber de qué pareja se trata? ¡No te pierdas un adelanto del programa de esta noche, en Telecinco!

Doble salvación y la curva de la vida de uno de los cinco nominados elegido por la audiencia, en ‘GH DÚO. Especial Salvación’

Compartir







Este martes por la noche tenemos una cita con 'GH DÚO 4'. Y no es una cita cualquiera. 'GH DÚO. Especial Salvación' nos dejará a todos pegados a la pantalla desde las 23:00 horas en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez como director de orquesta y con la doble salvación tras las nominaciones del pasado jueves como protagonista, además de posibles abandonos que se pueden suceder... ¡y el nacimiento de una nueva tentación!

En primer lugar, la primera gran salvación llegará a 'GH DÚO' por partida doble. Belén Rodríguez, Carlos Lozano, Carmen Borrego, Cristina Piaget o John Guts, dos de ellos se salvarán, concretamente los menos votados por la audiencia.

También viviremos el regreso de uno de los formatos más emotivos del programa: la curva de la vida, además de los diferentes alegatos de los nominados por parte de sus familiares o amigos, presentes en plató. Sumado a todo esto, sabremos cuál es el resultado de la prueba semanal y la última hora al completo de todo lo que ha pasado en la casa en las últimas 48 horas.

Una nueva tentación llega a 'GH DÚO'

Pero, sin duda, hay algo que nos dejará completamente enamorados -todavía más si sabe- de esta edición tan vibrante que estamos viviendo de 'GH DÚO'. Una nueva tentación ha llegado a 'GH DÚO' con una pareja muy acaramelada y que en las últimas horas en la casa no se separa. ¿De quién se trata? ¡Todos los detalles, esta noche a partir de las 23:00 horas, en Telecinco!