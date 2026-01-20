GH DÚO 20 ENE 2026 - 15:40h.

Parece que las aguas están más calmadas entre ambas concursantes ¿Cuánto durará la paz?

Jorge Javier, sobre las imágenes de la brutal bronca entre Belén Ro y Cristina Piaget en la ducha: "Es incalificable"

Cristina Piaget no está pasando sus mejores días en 'GH DÚO', y es que desde el primer día los rifirrafes con sus compañeros son constantes, tanto que incluso algunos de sus compañeros de concurso activaron el protocolo de abandono si ella continuaba dentro de la casa.

Una de las personas con las que ha tenido fuertes encontronazos ha sido con Belén Rodríguez, con quien protagonizaba una gran bronca en la ducha y por la que Jorge Javier les tuvo que llamar la atención durante la última gala. Pero parece que las aguas se están calmando un poco y la colaboradora y la actriz han protagonizado un tierno acercamiento.

Cristina contaba que estaba enfadada con John y le explica a Belén Ro lo ocurrido: "Me dijo que hay equipo y que hay equipaje y que yo era el equipaje", además le cuenta que le ha llamado mentirosa y le cuenta que ese ha sido el motivo de por qué se ha acercado a hablar con la cámara.

Belén la escucha atentamente y se alegra de que alguien más esté en contra de él: "Pues los enemigos de mis enemigos son mis amigos, otro abrazo", acto seguido, Belén se acerca a Cristina y se abraza con ella, algo que provoca mucha alegría en la actriz, que le devuelve el abrazo y no deja de sonreír.

