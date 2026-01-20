GH DÚO 20 ENE 2026 - 13:51h.

Carlos Lozano se ha abierto con Belén Ro sobre su vida sentimental

Carlos Lozano cuenta en 'GH DÚO' detalles desconocidos hasta ahora de su vida fuera de la televisión

Compartir







Los días pasan en la casa de 'GH DÚO' y la convivencia empieza a hacer que los concursantes se acerquen cada vez más, como ha sido el caso de Belén Ro y Carlos Lozano en cuanto ella le ha preguntado a él sobre su pasado amoroso y él no ha dudado en contarle todo detalladamente.

Todo empieza cuando Carlos compara el carácter de Carmen Borrego y su hermana y Belén Ro aprovecha el momento para preguntarle sobre Terelu: ''¿Tú con Terelu tienes buen rollo?'', y él le contesta: ''Si, yo con Terelu me llevo bien. A ver, a veces, no, no hemos discutido así nunca. Me llevo bien, la chica se acordó mucho de mí cuando éramos jóvenes''.

Y Belén intenta sonsacarle si tuvo algo con Terelu: ''Decían, pero no. Ella te lo puede decir, a parte, ella estaba con su marido. Yo le tiraría como siempre, yo soy un galán (...) Lo típico de chavales. Era muy guapa Terelu de joven, pero tenía su novio'', y la colaboradora insiste: ''¿Pero te gustaba?'', él lo niega: ''Gustar, gustar, me gustaba para lo que te gusta a veces, para hacer una fiesta, pero no de amor''.

Carlos Lozano habla sobre su relación con Mónica Hoyos

Belén Ro ha querido saber al detalle cómo fue la relación del presentador con Mónica Hoyos y él se ha confesado: ''Ella estaba saliendo con este chico y fue muy respetuosa. Yo estaba pico pala, pico pala (...) Pero estábamos los dos ahí, al final ella se decidió y dejó al otro chico''.

PUEDE INTERESARTE Las falacias de Manuel González y Andrea Sabatini

''Ella se quería vestir de blanco, pero a mi me da miedo el matrimonio. Es como si estuviéramos casados, vivimos una historia de amor increíble'', le cuenta a la colaboradora.

Después Carlos Lozano recuerda lo duro que fue: ''En Barcelona fue donde empecé a cagarla, después de los programas empecé a salir... Vivíamos juntos, estábamos muy enamorados (...) La cagué, se lo dije todo, me armé de valor, cuando veía que yo me estaba portando muy mal y que ella estaba sufriendo''.

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: