Belén ya se inquieta

Tres veces se ha incorporado ya, pero no se lanza a levantarse. Ha susurrado con Carmen Borrego, pero Carmen ha preferido seguir durmiendo. Poco después Carlos se ha levantado al baño y Belén se ha dado cuenta. Cuando Carlos ha vuelto, le saluda con la manita desde la cama, pero Carlos no la ha visto. Camuflado con su gorra, se ha vuelto a acostar y Belén se ha dejado caer boca arriba en la cama, una mano en la cabeza y la otra en el estómago.