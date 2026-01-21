Carlos LozanoAl minuto
GH DÚO, en directo: miércoles después de la doble salvación
Cristina Piaget cuenta en 'la curva de la vida' el momento más duro de su vida: "Entré en una crisis de vacío"
Anita Williams y Andrea, de 'La isla de las tentaciones 9', cada vez más cerca en 'GH DÚO': "Yo soy muy cariñosa"
En construcción.
Belén ya se inquieta
Tres veces se ha incorporado ya, pero no se lanza a levantarse. Ha susurrado con Carmen Borrego, pero Carmen ha preferido seguir durmiendo. Poco después Carlos se ha levantado al baño y Belén se ha dado cuenta. Cuando Carlos ha vuelto, le saluda con la manita desde la cama, pero Carlos no la ha visto. Camuflado con su gorra, se ha vuelto a acostar y Belén se ha dejado caer boca arriba en la cama, una mano en la cabeza y la otra en el estómago.
Empezamos
Buenos días! Aquí Ada en blanco y negro. Todos dormidos de momento.