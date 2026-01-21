Patricia Fernández 21 ENE 2026 - 02:30h.

La exmodelo relata desde sus recuerdos más bonitos a los más complicados que ha atravesado en la vida

La curva de la vida volvía a 'GH DÚO' en el programa especial de la salvación y la audiencia con sus votos decidía que fuera Cristina Piaget la que contara todas sus vivencias en esta pizarra, la que lo hacía con incertidumbre: "Hay episodios que han sido difíciles, tanto en la infancia como en lo profesional".

Cristina comenzaba hablando de su infancia y de su familia: "Teníamos un nivel de vida medio normal, bien". Y contaba los momentos mágicos que vivió en la finca que su padre heredó en Sevilla, que después le iba a comprar el dijo de 'El Cordobés' para regalársela a la familia de Vicky Martín Berrocal.

Los mejores momentos de su vida vivió allí hasta el fallecimiento de su padre cuando ella tenía 14 años: "Mi madre se ve con la necesidad de vender la finca. Nos tuvimos que apretar el cinturón, mi madre se pone a trabajar en una editorial y yo con 15 años veo en la moda la posibilidad de tener dinero para mis gastos".

Momento en el que buscaba su primera oportunidad laboral: "Fue un trabajo de zapatos, luego unos grandes almacenes". Confesando que pronto le empezó a ir demasiado bien: "Hago la portada de una gran revista con 16 años y eso es el pasaporte para que abrirte los mercados y te vean los grandes diseñadores".

Y revelaba con qué diseñador vivió un momento que no le gustó nada: "Mi ego salió muy dolido, lo pasé muy mal porque en esos momentos yo venía de ser una niña con mucha inseguridad que había sufrido bullying, empiezan a validarte y aunque no me gustase especialmente la moda, me gustaba molar. Este diseñador necesitaba que alguien le hiciera de sombra y me dijo que lo hiciera yo, todo el mundo lo aplaudió y nadie supo que era yo, me sentó tan mal que creo que le rompí la ropa".

La exmodelo también reparaba en su momento personal más duro de su vida: "Lo voy a decir porque me gustaría compartirlo con personas que estén pasando por ello, por la presión de seguir unos cánones, siempre he tenido un poco más de cadera que mis compañeros, tenía buenos hombros, tenía que hacer una dieta bastante draconiana".

Cristina Piaget: "Empecé a desarrollar un trastorno alimenticio, la bulimia"

Relatando que su problema se acrecentó cuando volvió a Madrid después de una temporada de trabajo: "Empiezo a salir y que la gente me empieza a reconocer, que no me saben ver a mí, entré en una crisis de vacío, era mucha presión y empecé a desarrollar un trastorno alimenticio, la bulimia, empecé a comer y comer, era como ir en contra de esa imagen tan perfecta".

Y contaba una de las anécdotas más complicadas que llegó a vivir cuando pasaba por este mal momento: "Tenía apalabrados como diez desfiles en la pasarela de Roma, me puse a comer esa noche y lo que hacía era que comía en el hotel, me ponía una crema para sudar, unos calentadores de lana, plásticos y me iba corriendo al restaurante, comía otra vez, seguía corriendo, volvía y comía lo que hubiera. Por la mañana me había flagelado a un nivel brutal".

Cristina se emociona con el mensaje de su hijo

Antes de marcharse, Cristina, como el resto de nominados de la noche iba a recibir una gran sorpresa. La exmodelo recibía un mensaje de su hijo, que solo podía escuchar ella y con el que terminaba muy emocionada: "Qué regalazo me habéis hecho, ahora pase lo que pase soy la mujer más feliz del mundo".