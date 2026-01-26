GH DÚO 26 ENE 2026 - 17:23h.

Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez o Carmen Borrego: dos de los cuatro nominados de esta semana se salvarán de la expulsión, en la nueva gala ‘Especial Salvación’ de ‘GH DÚO’ que Jorge Javier Vázquez conducirá este martes 27 de enero a las 23:00h en Telecinco.

Previamente, Carlos Lozano, el nominado con menos votos acumulados al término de la gala de anoche, conocerá su privilegiada situación en un proceso de votación que continúa abierto entre los cuatro candidatos, mientras disfruta de una cena para dos, en la que podrá elegir como acompañante a una de sus tres compañeras de nominación.

Además, Antonio Canales, tras su regreso como concursante de pleno derecho, afrontará la curva de la vida, en la que compartirá los momentos que han marcado su trayectoria vital, en una noche en la que se inaugurará una nueva sala que acogerá una dinámica nunca vista que promete no dejar indiferente a sus protagonistas.

Por otro lado, los participantes podrán ver juntos nuevas imágenes de su convivencia, entre las que se encontrarán el motivo del duro intercambio de posiciones que tuvieron anoche Cristina Piaget y Raquel Salazar. Por último, se presentará la nueva prueba semanal, que con el título de ‘El Bidón’ pondrá a prueba la resistencia y la paciencia de los participantes.