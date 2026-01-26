Patricia Fernández 26 ENE 2026 - 03:41h.

¡Dale al 'play' y descubre quién es el nominado menos votado de esta semana por la audiencia!

Cristina Piaget y Carlos Lozano, cara a cara en 'la sala de la verdad' de 'GH DÚO' viven un duro enfrentamiento durante la publicidad: "Eres un traidor"

Compartir







Pese al intento de Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez y Carmen Borrego de hacer una estrategia en las primeras nominaciones a la cara de esta edición de 'GH DÚO' para que más concursantes se enfrentaran a la expulsión, las cosas no les salían bien a estos dos dúos que salían a la palestra y, de nuevo, habrá un expulsado entre ellos cuatro.

Las nominaciones siguen abiertas entre los cuatro concursantes en la app de Mediaset Infinity, pero durante la gala de 'GH DÚO: Cuentas Pendientes' con Ion Aramendi, el programa quería mostrar una valiosa información a la audiencia como regalo: descubrir el nombre del menos votado por ahora de cara a la expulsión del próximo jueves.

"Hoy tengo un regalo para todos vosotros, vais a conocer quien es el concursante menos votado, el que tiene el porcentaje más bajo sin cerrar las votaciones. Y con ese secreto que vamos a revelaros solo a vosotros podéis hacer vuestras estrategias a la hora de votar en la app de Mediaset Infinity", explicaba el presentador durante la gala dominical de 'GH DÚO'.

Y después de todo lo acontecido durante este 'Cuentas Pendientes' de 'GH DÚO', desde el estreno de la sala de la verdad entre Carlos Lozano y Cristina Piaget, unos complicados posicionamientos, la vuelta de Antonio Canales y mucho más, antes de terminar Ion Aramendi revelaba esta información.

Ion Aramendi revela el nombre del menos votado para la expulsión

Con los cuatro porcentajes en la pantalla del plató, desde el más alto con un 35% de los votos, pasando por el 32,6 % del segundo, un 23,5% del tercero, estaba el cuarto porcentaje, bastante desmarcado del resto, un 8.9% de los votos y del que el presentador daba el nombre al ser el menos votado hasta ese momento.

Pero recuerda que puedes seguir votando entre los cuatro concursantes nominados: Belén Rodríguez, Carlos Lozano, Carmen Borrego y Cristina Piaget, de manera completamente gratuita, a través de la app de Mediaset Infinity.

Además, no te puedes perder el programa especial de salvación de 'GH DÚO' el martes a las 23.00 horas con Jorge Javier Vázquez, que contará lo especial que será la gala del jueves: no te pierdas todos los detalles.