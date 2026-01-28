Logo de telecincotelecinco
GH DÚO, en directo: empieza el miércoles sin Carmen

En construcción.

MOMENTO CLAVE

Canales opina que Cristina se sintió despechada

Belén y Canales se sientan en la mesita del salón. "¿Pero cuál es su problema conmigo?, que no lo entiendo", pregunta Belén. "Que estaba despechada", responde Canales. "Pero si Carlos la eligió a ella", Belén sigue sin entender. "Sí, pero decía que con quien quería ir es contigo y que a ella la había manipulado". "¿Y Carlos aguantó?". Aguantó un poco, pero luego se amargó. Le vi la cara", sigue Canales.

Y tres

Canales también se ha levantado. Habla con Carmen en la cocina: "vaya tela ayer Carlos la que lió", dice Canales. Aunque lo que cuenta son las palabras de Cristina, que anoche culpaba a Carlos y le decía que la había convencido para cenar con él. "Yo creo que se sintió como que Carlos prefería estar contigo pero la eligió a ella", sigue hablando. "Se pasaron las cosas a unos niveles muy raros", le dice también después de enumerar unos cuantos insultos mal dedicados.

Belén se queda pensativa, a solas con su café.

Son dos

No ha tardado Belén en hacer lo mismo, pero sin mantas. Ahora la cama de Belén está vacía también junto a la de Carmen.

Empezamos

Buenos días! Aquí Ada en blanco y negro. Todos dormidos de momento. Todos, los todos que hay. La cama junto a Belén no tiene ocupante y eso es, de momento, la primera imagen del primer día sin Carmen.

Minutos después Sonia se levanta, se acerca a Belén y le dice algo antes de volver a su cama para coger su almohada y todas las mantas y salir con ellas a cuestas por la puerta del dormitorio.
