Patricia Fernández 28 ENE 2026 - 02:57h.

Dos salvaciones en 'GH DÚO': de la felicidad del primer salvado al estallido de Carmen al saber que no se enfrenta a la expulsión

¡Doble expulsión el próximo jueves en la gala de 'GH DÚO'!: "Una será convencional y la otra no os la esperáis"

Compartir







En el programa especial de salvación de 'GH DÚO' no iban a faltar las emociones con la doble salvación entre los nominados que les dejaban fuera del peligro para la expulsión del próximo jueves.

Después de que en la gala del domingo se conociera el nombre del menos votado entre los cuatro, Carlos Lozano, Jorge Javier Vázquez con el sobre en la mano iba a descubrir a los concursantes si esto seguía siendo así o había cambiado con las votaciones de los últimos días.

Carlos Lozano, primer salvado de la noche: "A luchar hasta el final"

"La audiencia ha decidido que debe continuar en la casa... Carlos", entonaba el presentador, lo que provocaba una gran alegría en el concursante: "Muchas gracias a todos, no me lo esperaba, creía que iba a ser Cristina, mola que te dejen un poco tranquilo hasta el jueves que me nominarán otra vez. A resistir y a luchar hasta el final, a ver si me puedo llevar a alguien por delante".

Y Jorge Javier Vázquez aprovechaba para decirle unas palabras: "Los veteranos seguimos aquí, no nos mueven ni con agua caliente". Pero el concursante prefería pensar que no es una guerra de veteranos contra los jóvenes: "Hay cosas de ellos que no me gustan como cosas que no les gustará a ellos de mí". A las que Andrea reaccionaba: "No hay división de jóvenes y más mayores, es un problema de gente con educación y respeto y gente que no la tiene".

Y solo quedaba conocer el nombre del segundo salvado. Después de un programa marcado por el mal momento de Carmen Borrego y su rotundidad sobre que quiere marcharse, que habían paliado Terelu Campos y José María Almoguera al hablar con ella, el presentador entonaba su nombre como el decidido por la audiencia para salvarse de la expulsión, siendo la segunda menos votada.

Lejos de alegrarle esta noticia, hacía que Carmen Borrego estallase en el salón: "No me voy a poner contenta, lo siento. De felicidades nada porque me voy en este momento. No me voy a quedar que me estoy volviendo loca".

Ella, que había decidido darse hasta el jueves para ver lo que decidía el público respecto a su concurso, tenía claro que esto ya no tenía sentido: "No me voy a volver loca aquí, no puedo seguir aquí, ¿para qué voy a esperar hasta el jueves? Si no me van a echar. No puedo seguir en el estado en el que estoy".

"Terelu y tu hijo están pidiendo por favor que te quedes", decía Jorge Javier, pero esto no le convencía: "No voy a continuar". Y pese a que Terelu le hablaba desde el plató para que se tranquilizase, esto hacía que estallase por completo: "Que no, que me voy. Me estoy volviendo loca, no digo nada más, se acabó el tema, ¿esto es lo que queráis? Ya lo tenéis, no me quedo. Que no y que no".

Los colaboradores se pronuncian sobre quién creen que debe irse

Los colaboradores de 'Vamos a ver' señalan al concursante que creen que debería abandonar la casa por su mala convivencia.